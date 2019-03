El mito sobre la muerte de Luis Miguel en los 90

El retorno de Luis Miguel a Lima es uno de los conciertos más esperados del año. Si bien su popularidad siempre ha sido continua en nuestro país y en Latinoamérica, definitivamente el lanzamiento de su serie biográfica en Netflix le ha dado un pequeño empujón para regresarlo por completo a las noticias diarias.

En línea con ello, con su nuevo tour no solo vuelven sus canciones más emblemáticas a la radio y a la televisión, también lo hacen mitos urbanos sobre el artista. Uno de ellos es acerca de su presunta muerte en la década de los 90 y su sustitución por un doble, que sería el actual Luis Miguel.

Amigos de "El Sol de México" han negado en varias ocasiones dichas historias, pero siempre hay personas escépticas que aún creen que es posible que él ya haya fallecido hace aproximadamente 20 años. Te contamos de qué trata esa versión.

De acuerdo al portal Infobae, el hombre de prensa, Jorge Carbajal, también conocido por afirmar que Juan Gabriel se encuentra vivo, declaró para un video de Youtube que Luis Miguel sí se encuentra desaparecido y que alguien lo reemplaza en la actualidad.

El periodista detalla que en la década de los 90, el cantante tenía un romance con Cecilia Salinas, la hija del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La relación no habría sido para nada del agrado del exgobernante por una adicción de Luis Miguel .

Dicho sentimiento de Salinas no ocasionó la muerte de "Micky", pero sí habría causado repercusión en la manera de desaparecer el "cadáver" de Luis Miguel l. En una reunión realizada en Los Pinos, Cecilia invitó a su novio y allí habría sucedido el fallecimiento.

"Fue tanto el exceso de cosas que hubo (en el climax de la fiesta) que a Luis Miguel le empezó a dar un dolor en el pecho, empezó a sentir que se ahogaba. Lo sacaron a tomar aire y de repente dio el 'azotón' horrible. Cuando cae, se reúne la gente y dan órdenes que saquen a toda la gente", comentó Carbajal.

Un médico habría buscado reanimarlo sin éxito. Con el fin de evitar un escándalo mayúsculo, el exmandatario habría dado la orden de que se hiciera un hueco en los alrededores del asta bandera en Los Pinos y que se entierre al artista. Tras ello, se habría optado por sustituirlo por un doble, que hasta la fecha lo seguiría supliendo.

Por otro lado, la vidente Deseret Tavares ha afirmado en un programa mexicano que en su lectura de cartas y sueños encuentra a un Luis Miguel asesinado por mandato de una persona que fue poderosa. Pero que ese desenlace habría ocurrido hace casi 15 años. Recordemos que lo relatado por Carbajal tiene como contexto los 90.

Uno de los panelistas de dicho espacio, Jorge "el Burro" Van Rankin, le explicó a la adivina que eso no puede ser posible porque él es amigo del cantante y no ha visto ningún cambio significativo en las últimas décadas. Deseret defendió su posición mencionando que eso fue lo que le han revelado sus poderes.

Los mitos o leyendas urbanas siempre existirán, y los artistas siempre serán protagonistas principales de dichos cuentos. Recordemos que se ha señalado hace poco que Juan Gabriel sigue vivo; y más antes se dijo que Pedro Infante no murió a los 40 años y en realidad simuló su muerte porque no soportaba la fama. Y para salir del circuito mexicano, se ha dicho que Paul McCartney de The Beatles, Michael Jackson, Avril Lavigne, entre otros, también habrían muerto y quienes cantarían actualmente serían sus dobles.

¿Cuándo se presenta Luis Miguel en Lima?

Lo totalmente cierto es que la venta de entradas para la presentación de Luis Miguel en Lima este domingo 10 de marzo en el Jockey Club, ha sido alta.