Así celebra Vanessa Terkes junto a George Forsyth el Día Internacional de la Mujer

Actriz peruana compartió distintas imágenes en su cuenta de Instagram de cómo ha llevado a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer acompañada de su esposo, George Forsyth, quien es actual alcalde de La Victoria.

Vanessa Terkes y George Forsyth son una de las parejas más consolidadas y populares del Perú, desde que iniciaron su relación ambos generaron noticia, sobre todo desde que el ex arquero de Alianza Lima se lanzó a la candidatura como alcalde para el distrito de La Victoria, cuando contrajeron matrimonio y, también, cuando el ex futbolista consiguió sentarse en el sillón municipal del mencionado distrito.

Y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, una vez más, la pareja se mostró más unida que nunca, pues ambos participaron en una marcha en contra de la violencia de género. En el evento, que fue convocado ayer en la cuenta oficial de Instagram de George Forsyth, también estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana la Rosa. Los esposos fueron acompañados por decenas de mujeres de todas las edades, además utilizaron un polo que lleva la frase: "No es no".

Pero eso no fue la única manera en que Vanessa Terkes y George Forsyth conmemoraron el Día Internacional de la Mujer.Tanto la actriz como el ex futbolista de Alianza Lima decidieron donar sangre. En las imágenes que publicó la popular 'Chata' en su cuenta de Instagram se observa a ella y al alcalde de La Victoria echados sobre una camilla y mientras realizan este noble gesto se toman de la mano y sonríen para la cámara.

A estas imágenes, la esposa del ex arquero de la 'blanquiazul' escribió emotivo mensaje dirigido a todas las mujeres y les pide que si sufren de alguna agresión que por favor no se queden calladas y no perdonen a su agresor porque lo volverá hacer.

"Feliz día de la mujer a todas mujeres del mundo, aunque creo que nuestro día es todos los días al igual que para todos hombres buenos! [...] Mujer no te dejes, el hombre que te levanta una vez la mano lo va a hacer siempre, te va a prometer que va a cambiar pero no lo va a hacer; no perdones, NO es NO. Se fuerte y busca ayuda qué hay instituciones dedicadas y especializadas para ayudarte !!! Un aplauso para mis niñas Victorianas por qué los talleres de verano fue liderado en un 90 % por pequeñas mujercitas !!! Bien ahí! Estamos avanzando", escribió Vanessa Terkes en Instagram.

