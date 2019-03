Tilsa deja mensaje por el Día Internacional de la Mujer y fan escribe curioso comentario

TIlsa Lozano usó su cuenta de Instagram para aprovechar la celebración del Día Internacional de la Mujer y publicar un mensaje dirigido a todas las mujeres en donde manifiesta algunas de las tantas virtudes que ellas tienen, como por el ejemplo, el que sena fuerte ante las adversidades.

"Feliz día a ti... a ti que me lees en este momento, mujer fuerte, mujer guerrera, mujer que caes y te levantas una y otra vez. Feliz día a ti mujer tierna, mujer sensible, mujer que se seca las lagrimas y sigue adelante sabiendo que mereces ser feliz. Feliz día a ti mujer que ríes e iluminas con esa sonrisa tu hogar, que te miras al espejo y te aceptas tal cual eres, te amas y te sabes hermosa, porque no importa como te veas importa cuánto te ames a ti misma y así el resto te amará. Feliz día a ti mujer, madre, amiga, hija", escribió la conductora del programa 'En Exclusiva' de Panamericana Televisión en la mencionada plataforma social.

Además de mencionar los factores que hacen que la mujer sea valorada, TIlsa Lozano instó a que se continúe con la lucha para el empoderamiento y lograr que cada vez haya mujeres que alcen su voz y no se dejen pisotear.

"Por más mujeres empoderadas, que alzan su voz y que no se dejan pisotear ! Feliz día a ti mujer que crías un niño o una niña para que en el futuro sean adultos de bien y que entiendan que la igualdad es un derecho no un privilegio", escribió la conductora de televisión en su cuenta oficial de Instagram, red social donde cuenta con poco más de 2 millones de seguidores.

Este mensaje conmovió a la mayoría de sus seguidores, por lo que le felicitaron y le mencionaron lo fuerte que también es ella. Sin embargo, una seguidora no tuvo mejor idea que recordar a Blanca Rodríguez, esposa del futbolista Juan Manuel Vargas.

Tilsa Lozano deja mensaje en Instagram por el Día Internacional de la Mujer

Comentarios que recibió Tilsa en Instagram

Tilsa Lozaon también compartió algunos mensajes en su Instagram Stories