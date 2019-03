"Si puedo imaginarlo, puedo lograrlo": el consejo de Yalitza Aparicio en Plaza Sésamo

Es viral en Facebook. La mexicana Yalitza Aparicio, actriz de la galardonada película 'Roma', protagonizó un video de Plaza Sésamo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"Todas las niñas del mundo podemos hacer nuestros sueños realidad así como nuestra amiga Yalitza Aparicio. Repite con nosotros, si puedo imaginarlo puedo lograrlo. #DíaInternacionalDeLaMujer", fue la descripción del video compartido en Facebook.

Según se pudo ver en el clip, Yalitza tuvo una conversación con la tierna Abby Cadabby donde se logró escuchar lo siguiente: "Si crees en ti y luchas por tus sueños podrás hacerlo. Necesito que repitas algo conmigo y que siempre lo recuerdes: Si puedo imaginarlo, puedo lograrlo".

"Si crees en ti y luchas por tus sueños podrás alcanzarlos de una forma que nunca imaginaste", agregó la actriz mexicana.

Los fans de la Yalitza Aparicio no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios para halagar a la intérprete por su gran consejo motivacional: "Deberían de contrastarla en Plaza Sésamo, así uniría la actuación con su profesión de maestra", "muy bien Yalitza, si en tu tierra te hacen de menos, en otras partes se te admira mucho", "México está orgulloso de ti" y "me vuelves a robar el corazón Yalitza, me das auge a sentirme muy orgullosa de nuestro estado Oaxaca, eres un bello ejemplo. Admirable mujer".

La actriz Yalitza Aparicio ganó fama y popularidad por su participación en 'Roma' de Alfonso Cuarón, película donde hizo su debut en la actuación y consiguió una nominación a los premios Oscar 2019.