Milettt Figueroa pasó vergüenza en concierto de Wisin y Yandel [VIDEO]

Milett Figueroa fue vista por las cámaras de 'Válgame Dios' cuando estaba en las afueras del concierto del dúo de la historia Wisin y Yandel, y previo a su ingreso ella se mostraba muy contenta e incluso dio algunas declaraciones a los reporteros con respecto a su participación en el musical de 'Pantaleón y las visitadoras', recordada película peruana que dirigió Francisco Lombardi.

Sin embargo, cuando llegó el momento de ingresar al evento musical, la modelo se llevó gran sorpresa y se le borró la sonrisa, pues cuando la encargada en recibir el ticket de la entrada, la modelo no tenía su boleto a la mano. Pese a que, quien sería su mánager la defendió diciendo que ella salió solo por un rato, no lograba convencer al personal del evento musical pues aseguraba que las personas que salen ya no pueden volver a entrar.

Pero, tras unos minutos, Milett Figueroa logró ingresar al concierto de los cantantes de reggaetón, Wisin y Yandel, que se presentó el último jueves en Lima, pues quien sería su mánager pidió ayuda para que la modelo pueda disfrutar de la música de los artistas.

"Soy una chica de 26 años que puede salir y a divertirme un rato. [¿Por qué estoy soltera?] por qué no puedo disfrutar de mi soltería, mi vida, mis clases. Disfruto todos los días de la playa, mi mamá. Tengo dos perros", dijo emocionada la ex integrante de 'Esto es guerra'.

"Es la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, del libro (Pantaleón y las visitadoras). Así que no tiene nada que ver con Angie Cepeda, es una adaptación totalmente distinta", mencionó la modelo con respecto a su personaje en el musical.



Video de Milett Figueroa en el concierto de Wisin y Yandel