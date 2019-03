Juliana Oxenford a Moisés Mamani: "Las estupideces que uno tiene que escuchar"

Juliana Oxenford no se quedó callada y le responde a Moisés Mamani, quien la llamó racista a la periodista de Latina por criticar su accionar. A través de Twitter, la polémica figura de la televisión le dejó contundente texto al parlamentario que es investigado por presuntos tocamientos indebidos a una aeromoza de conocida línea.

Todo inició cuando Juliana Oxenford escribió el siguiente texto en su cuenta oficial de Twitter: "Señores congresistas, ¿que tal si por el Día de la Mujer le levantan la inmunidad a Mamani? Gracias".

Minutos más tarde la periodista de Latina celebró porque el Pleno del Congreso levantara la inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani.

"Se acaba de aprobar el levantamiento de inmunidad para Moisés Mamani", escribió Juliana Oxenford en la misma red social en mención

El congresista Moisés Mamani, suspendido por 120 días por una denuncia que pesa en su contra por tocamientos indebidos, calificó como una "venganza política" la reciente medida optada del Pleno del Congreso de levantarle su inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigado por este caso.

Luego de pronunciarse en sus redes sociales, Juliana Oxenford indicó que Moisés Mamani la calificó de racista por el simple hecho de que se apellide así.

"Mamani me acaba de decir que quienes lo cuestionamos somos racistas y lo condenamos por apellidarse Mamani. ¡Las estupideces que uno tiene que escuchar!", se aprecia el texto vertido por la periodista de Latina.

En otro momento, Moisés Mamani, en declaraciones con RPP Noticias, dijo lo siguiente sobre la medida tomada por el Pleno del Congreso: "Haré prevalecer mi derecho de defensa en los entes correspondientes, pero siempre con el debido respeto que una persona se merece. Se ha notado que es porque me apellido Mamani y vengo de un centro poblado, están atropellando mis derechos".

En ese mismo contexto, el parlamentario se escudó en el hecho de ser provinciano y que las decisiones tomadas apuntan a su origen puneño.

"Hasta el día de hoy no asimilan que un puneño, un campesino, ha descubierto la corrupción. Veo a los congresistas con sangre de venganza en los ojos. Voy a defenderme, no me estoy escondiendo, pero con el debido respeto. No me estoy victimizando", acotó.

Tras conocerse la argumentación de Moisés Mamani y la respuesta de Juliana Oxenford, diversos usuarios de Twitter se pronunciaron sobre el particular con los siguientes textos:

Moisés Mamani se pronuncia tras decisión del Pleno del Congreso

(FUENTE: RPP NOTICIAS)