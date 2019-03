Pareja de Leonard León lo defiende y lanza sorprendente justificación [VIDEO]

Leonard León estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de las recientes imágenes viralizadas en los medios de espectáculos, donde fue captado a la salida de un restaurante cuando forcejeaba con su pareja, la modelo Olenka Cuba, quien habría sido víctima de la agresión pese a tener 8 meses de gestación.

El cantante conversó en directo con el programa 'Válgame Dios' para revelar detalles de su acto e intentar limpiarse en televisión nacional; sin embargo, terminó protagonizando un tenso enfrentamiento con su expareja Karla Tarazona, quien lloró en vivo al recordar los duros momentos que vivió a su lado.

Por su parte, Olenka Cuba decidió hablar al respecto tras ser una presunta víctima del forcejeo el último domingo en una calle de San Miguel, y pese a las imágenes viralizadas, la joven decidió proteger a su pareja. “Sí, estuvimos forcejeando, discutimos como cualquier pareja, pero no hubo golpes”, declaró la joven. Asimismo, reafirmó que no existen agresiones en su relación con Leonard León. “En mi relación no peleamos, me pide conversar, alzamos la voz, pero no otra cosa”, dijo a un medio local.

A raíz de lo sucedido, también confesó que actualmente se encuentra distanciada del padre de su hija. Mira, estoy alejada de él, debe dar la cara, en cualquier momento doy a luz y más adelante ya se verá”, manifestó la madre en una entrevista para el diario Trome.

Denuncias de agresión contra Leonard León

Pese a que existen denuncias en contra del cantante de cumbia, Olenka Cuba decidió no pronunciarse al respecto. “De ese tema no sé mucho. Supe de una chica con la que estuvo en Chiclayo y no sé más, soy de las personas que piensa que las cosas son equitativas para el hombre y mujer, pero no me gusta que terceros se aprovechen de esta situación y se hagan las víctimas”, comentó la mujer.