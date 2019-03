Magaly Medina y Milagros Leiva quedan fuera del aire

Luego de sostener una bochornosa pelea televisiva en que ambas se lanzaron fuertes calificativos y criticaron el trabajo una de la otra, directivos de ATV decidieron tomar cartas en el asunto y sancionaron a Magaly Medina y Milagros Leiva. Según indicaron fuentes internas del canal,ambas conductoras se quedarán fuera del aire.

La medida es solo por una fecha, mientras Magaly TV, la firme no se emitirá hoy día en pantalla y en su lugar se transmitirá la novela Amar a muerte, ATV Noticias edición matinal no se emitirá este viernes, o por lo menos no estará Leiva al frente de las noticias.

Fue la misma Leiva quien comentó hoy en la mañana que los directivos del canal le pidieron que no continúe con los enfrentamientos en pantalla contra Medina. Sin embargo, la periodista no pudo evitar responder a los ataques de Medina quien la noche anterior le dedicó varios minutos de su programa.

Como se conoce, los enfrentamientos entre ambas figuras empezaron cuando Magaly se burló de la entrevista que Milagros Leiva le hizo a Melissa Loza por la detención de su novio acusado de ser un microcomercializador de drogas. "Me parece atorrante y huachafo estar uno como periodista haciendo el papel de defensor público, desde cuándo somos defensores de la farándula?", dijo Magaly tras imitar a su compañera al hacer un llamado a la ministra de la mujer.

Ante ello Leiva no se quedó callada y la acusó a Medina de quedarse callada ante un caso de pedofilia. Asimismo le recordó su bajo rating cuando estuvo en Frecuencia Latina y además la acusó de vetar a Nicola Porcella de ATV. La respuesta de Magaly fue demodelora y Leiva volvió a responder.