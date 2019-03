Ivana Yturbe rompe su silencio tras rumor del fin de su relación con Jefferson Farfán 

Ivana Yturbe fue blanco de alarmantes titulares durante los últimos días, debido a que los medios señalaron que la modelo habría puesto fin a su romance con Jefferson Farfán, pese a que iniciaron su relación hace pocos meses. Ante los fuertes rumores, la chica reality rompió su silencio y decidió confesar cómo va su relación con el jugador.

En los últimos días el rumor sobre el distanciamiento de la pareja ha tomado más fuerza, y más aún con la pregunta hecho por Brunella Horna, a la cual decidió no responder. Su silencio provocó que las especulaciones no cesen y hoy habló sobre cómo va con la foquita.

Fue el programa 'América espectáculos' el que se acercó a la integrante de 'Esto es Guerra' para conocer la verdad sobre el romance, y pese a que la modelo decidió hablar, sus declaraciones dejaron más de una interrogante sobre el caso.

"De verdad que siempre inventan cosas ¿no? He dicho que no voy a hablar del tema, que especulen lo que quieran", manifestó la modelo para el citado medio. Pese a no dar información en concreto, Ivana dejó en claro que actualmente está muy feliz y prefiere no alimentar los rumores con sus declaraciones, debido a que ya sabe cómo podría afectar a su relación.

"No voy a declarar ni caer en el juego de decir más información. Estoy feliz, tranquila y eso es lo importante", enfatizó muy seria la 'Reina del Banano', quien aún mantendría una relación con Jefferson Farfán.

Las preguntas de Brunella Horna

Ivana Yturbe dice que no es interesada

Brunella Horna declaró que fue Ivana Yturbe quien la animó para abandonar el estado de depresión en el que se encontraba tras el fin de su relación con Renzo Costa. “La que me animó a salir fue Ivana Yturbe. Yo había terminado una relación (Renzo Costa), estaba tirada en mi cama, no quería salir y ella me animó. ¿Cómo la veo a Ivana con Jefferson? Está feliz y tranquila”, detalló la conductora de televisión.

Por su parte, la flamante integrante de 'Esto es Guerra' afirmó que “Richard es un hombre excelente" y le encanta que esté con su amiga, además reveló que Jefferson Farfán le tiene mucho cariño a Brunella.

Ambas jóvenes fueron enfáticas en afirmar que no son interesadas, debido a la ola de comentarios en su contra, los cuales ponen en tela de juicio que los sentimientos por sus parejas sean verdaderos. “A mí me dijeron lo mismo. A mí nunca me han dejado de ver trabajando, a Ivana igual. A mí Richard no me mantiene, a ella, Jefferson no la mantiene”, manifestó Brunella.