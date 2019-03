Magaly Medina responde fuerte a Milagros Leiva sobre caso de pedofilia [VIDEO]

Magaly Medina y Milagros Leiva protagonizaron un fuerte enfrentamiento en ATV ante las fuertes revelaciones en sus respectivos programas, donde ambas se lanzaron fuertes dardos y sacaron a la luz un alarmante caso de pedofilia relacionado al empresario Pedro Barandiarán, personaje que durante los últimos días ha protagonizado fuertes titulares.

Como se recuerda, Pedro Barandiarán llegó a los medios locales tras ser relacionado sentimentalmente por la pareja de Melissa Loza, a quien acusó de haberlo hecho consumir drogas y revelar que ambos mantuvieron un romance. Sin embargo, una grave denuncia en su contra encendió las alarmas de los medios, ya que el papá de Juan Diego Álvarez lo expuso en televisión nacional.

Ante ello, la conductora del noticiero matinal de ATV Detalló que le parecía "vomitivo" que la conductora del espacio de espectáculos haya ocultado la denuncia de pedofília que tiene en su historial el empresario Pedro Barandiarán, expareja de Juan Diego Álvarez y quien habría manipulado a la madre de Melissa Loza para aparecer en televisión, según indicó la chica reality.

La figura de ATV manifestó que ella usa su rol de periodista para poder ser la voz de los menores de edad y aquellos que son abusados. Sus palabras provocaron que Magaly Medina reaccione con fuerza y use su espacio en 'Magaly TV, la firme' para responderle, dejando en claro que la denuncia fue archivada.

"Acá toda la vida voy a defender las causas en las que creo, acá no es que paso los temas por debajo. Me asquea todo el caso", sentenció Magaly, quien dejó en claro que le pediría con seriedad a la ministra Mendieta luego de investigar bien el caso y no iría con "lloriqueos" por cualquier circunstancia.

Magaly Medina expuso en su programa los documentos que confirman que el caso fue archivado, por ello no continuó ahondando en el asunto. "La próxima, déjate de los chismecitos baratos y cuando tengas que hablar de mi, y más aún, cuando tengas que hablar de mi esposo y mi familia, debes hablar con bases", sentenció la periodista.