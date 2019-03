¿Maricarmen Marín será mamá este 2019? Cantante sorprende con revelación [VIDEO]

Maricarmen Marín es una de las pocas cantantes que ha logrado mantenerse vigente por más de 20 años de carrera musical; sin embargo, hasta el momento no ha constituido su propia familia. Ante ello y la pregunta constante de sus seguidores sobre cuándo decidirá convertirse en madre, la intérprete sorprendió con su respuesta.

En la reciente edición del programa 'Andrea al Mediodía', la popular cantante Maricarmen Marín fue la invitada del programa, donde habló sobre temas referentes a su carrera, y acabó con la duda sobre su decisión de ser madre, ya que hasta el momento no ha concretado esa idea.

"Siempre cuando he pensado en esa posibilidad me ha llamado la atención. Pasó el tiempo, pero vivo tan apasionada de mi trabajo y de mis cosas que eso ha sido siempre como el pretexto de: 'no porque tengo que hacer esto'. Entonces yo creo que de aquí en adelante tengo que pensarlo seriamente", comentó la cantante a Andrea Llosa, dejando entre ver que los años no están pasando en vano.

Como se recuerda, la intérprete mantiene una sólida relación con el productor Sebastián Martins, a quien conoció en 'Yo Soy', donde hacía de jurado junto a Katia Palma y Ricardo Morán; sin embargo, al parecer la intérprete no formará parte del grupo en esta nueva temporada.

La actriz Johanna San Miguel se une a Ricardo Morán, Katia Palma y Christian Rivero en el programa de imitación 'Yo Soy', que inicia pronto su nueva temporada y la primera del 2019. Pese a que no se tiene la fecha fija del estreno, ya se hizo la convocatoria para el casting, noticia que ha generado gran expectativa en el público, pues cada año da a conocer grandes talentos que luego se ganan el cariño de los televidentes.

Sin duda, el 2019 es un año de sorpresas para los fieles televidentes de 'Yo Soy' y de Latina, pues tenían pues por muchos años, tenían acostumbrados ver a Maricarmen Marín como miembro del jurado, mientras Adolfo Aguilar era el conductor del reality de imitación. quien hace unos días, en Instagram, dio a conocer su salida del canal de la Av. San Felipe de Jesús María.