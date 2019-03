Marvel: Emma Watson sería una espía femenina al estilo James Bond

La actriz de la saga Harry Potter y de la cinta La Bella y la Bestia, Emma Watson sería fichada por Msrvel Studios para su próximo filme. Según se conoce, Emma Watson encabeza la lista para protagonizar la cinta Viuda Negra junto a Scarlett Johansson.

Aunque todavía no se conoce qué narrará la cinta Viuda Negra, se sabe que Natasha, personaje de Johansson estará acompañada de otra mujer de su edad y aparentemente de formación profesional. Es así que el papel que estarían buscando sería el de una espía femenina estilo James Bond, por lo que la actriz británica podría asu mir ese rol y desarrollar escenas de acción. Sin embargo, aún no hay ningún anuncio oficial de parte de la casa cinematográfica.

Asimismo se conoce que Watson fue invitada participar del casting. Pero no fue la única, junto a ella participaron del casting Alice Englert (hermosas criaturas), Dar Zuzovsky (Hostages) y Florence Pugh (Fighting with my family). Aunque todas causaron una buena impresión, Watson sigue siendo la favorita.

La Viuda Negra será el segundo filme del universo de Marvel que esté liderado en solitario. Hasta el momento no se conoce más detalles de la producción. Sin embargo el rodaje se iniciará en tres semanas por lo que en los próximos días se podría confirmar el ingreso de un nuevo personaje.