Gisela regresa a su barrio, La Victoria, de la mano de Daniela Darcourt (FOTOS)

Gisela Valcárcel volvió a su barrio en La Victoria, para visitar la casa de la salsera Daniela Darcourt en su programa 'Gisela Busca' que se verá este sábado a las 9pm a través de América Televisión.

Sobre la entrevista, Daniela Darcourt asegura: "Me sentí tranquila, cómoda y con la disposición de estar abierta para contarle los pormenores de mi vida. Me confesé con Gisela, todo el tiempo que estuve con ella las cosas fluyeron súper chévere porque ella tiene una onda increíble, y tenía que ser súper sincero todo. Gisela y yo compartimos esa esencia que tienen las chicas de barrio, venimos del mismo, además, compartimos la frescura y la locura que nos caracterizan a ambas".

Durante el recorrido que hace el programa, Daniela y Gisela llegan hasta el corazón del emporio comercial de Gamarra para armar la pachanga junto a unos músicos callejeros. En medio de la pista y entre la multitud, Daniela coge el micro y arma fiesta.

Pero eso no es todo, después, ambas se van a La casa de la salsa. Gisela llega junto a Daniela a este salsódromo para bailar: "Me confieso fan de Daniela Darcourt porque me gusta su música y porque cuando ella llega se enciende la fiesta", comentó Gisela.