¿Mintió en EVDLV? Farfán no pagó hotel de 5 mil dólares a Angie Jibaja

En el programa "En exclusiva", la modelo Tilsa Lozano presentó a Ricardo 'Zorro' Zupe como invitado de su panel de comentaristas. Ella no se midió a la hora de preguntarle a su amigo si es que conocía el vínculo que unía a Angie Jibaja con el futbolista Jefferson Farfán. Recordemos que la 'chica de los tatuajes' apareció en "El valor de la verdad" para contar pasajes ocultos de su vida, uno de ellos era sobre una noche que habría pasado con la 'Foquita' en un hotel.

El 'Zorro' Zupe se encargó de desmentir a Angie Jibaja, diciendo que Jefferson Farfán no sería capaz de pagar una habitación de 5 mil dólares en el hotel Marriott. Él deslizó la idea de que el futbolista la habría "engañado" con el monto final de lo invertido en aquella cita.

El amigo de los chicos reality precisó que quizás Jefferson Farfán si gastó 5 mil dólares, pero no necesariamente en un cuarto de hotel, sino en algunos piqueos o bebidas que ambos habrían degustado en la cita. Con lo mencionado, se presume que Angie Jibaja pudo haber mentido en el examen del polígrafo al dar su respuesta en "El valor de la verdad".

Tilsa Lozano también le preguntó al 'Zorro' Zupe si tenía conocimiento que ambos se iban a encontrar en el hotel. Esta fue su respuesta. "Yo sabía, ella me llamó, estaba en el Marriott. No recuerdo por qué no fui". Recordemos que el organizador de eventos y mánager de algunos personajes de la farándula es amigo cercano del enamorado de Ivana Yturbe.

La 'chica de los tatuajes' en "El valor de la verdad"