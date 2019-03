Rodrigo González le dijo de todo a Leonard León por agresión a su pareja embarazada [VIDEOS]

Rodrigo Gonález quedó sorprendido al ver las imágenes que mostró su programa 'Válgame Dios' donde Leonard León León tiene un desagradable comportamiento contra su pareja, Olenka Cuba, que tiene 8 meses de gestación, a la vista de todo el público. Uno de los momentos más álgidos fue cuando conversó con el cantante vía telefónica

"Leonard ¿qué ocurrió? Nuevamente envuelto en tema de agresión a tu pareja", preguntó el popular 'Peluchin' al cantante de cumbia, quien dio la versión de los hecho e intentó justificarse de la actitud que tuvo contra su pareja.

"Cuando veo esas imágenes me genera vergüenza por el tipo de actitudes que he tenido. Fue por un tema por un tema que me incomodó a mí, es un tema entre ella y yo", respondió Leonard León al conductor de 'Válgame Dios'.

Estas declaraciones generó la ira del conductor de televisión pues no podía creer que el cantante trate de minimizar la el comportamiento que tuvo con Olenka Cuba, quien está embarazada de ocho meses.

"Leonar no hay justificación. ¿Reconoces que tienes algún problema con el control de tu ira? porque no es la primera vez que maltratas a una de tus parejas, esta vez ella está embarazada. ¿Cuáles son tus límites, tus paramétros? El hecho de tomar, de discutir, haber tenido cualquier otro episodio no justifica que tú agredas, pegues o insultes a una mujer. Si ya lo haces con una mujer embarazada y que no te importa el hecho ni siquiera de ser una persona pública", comentó Rodrigo González.

El cantante solo atinó a defenderse y asegurar que "no no suelo comportarme de esa manera". Y mientras el cantante trataba de defenderse, Karla Tarazona, quien se encontraba como panelista en el programa 'Válgame Dios', se mostraba sorprendida por las declaraciones de su ex pareja.

"Creo que tú estás abusando porque esta sería la cuarta vez que se te estaría sindicando de lo mismo. Lo que tú deberías es hacer, no hablar aquí, sino tomar cartas [en el asunto], porque esto no es nuevo [...] Tu pasado no te avala", señaló Rodrigo González a Leonard León.