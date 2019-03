¿Selena Gomez le dedicó nuevo tatuaje a Justin Bieber? [FOTOS]

Selena Gomez fue señalada en las últimas semanas tras regresar al ojo público y ser relacionada nuevamente con Justin Bieber, debido a la crisis matrimonial que el cantante afrontaría, además del problema de depresión que lo llevó a internarse para intentar combatirla.

Como se sabe, la cantante no solo regresó con fuerza a la música, sino también a las redes sociales, donde comparte fotos e historias de las personas con las que sale, incluso comenzó a seguir a Zac Efron, lo que inició rumores sobre un presunto romance.

Esta vez la intérprete se convirtió en noticia con una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde los fans notaron que tenía un nuevo tatuaje en sus pies con la palabra 'sunshine', una nueva marca que tiene en el cuerpo, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta de cuándo se lo hizo.

Hasta el momento se desconoce el verdadero significado de la marca ubicada en la parte superior del pie, donde aparece en pijama en una gran cama. Algunos medios señalaron que está inspirado en su abuelita, ya que en 2016 la cantante escribió "Nana is my sunshine", pero hasta el momento la cantante no ha revelado ningún detalle.

Hailey Baldwin perdonó a Justin Bieber

El cantante recibió su cumpleaños número 25 en medio de la polémica, debido a que los medios revelaron el problema que actualmente enfrenta contra la depresión, por la cual fue internado para combatirla. Además, el retorno de Selena Gomez provocó fuertes problemas con su pareja, con quien podría divorciarse.

Hailey Baldwin compartió una foto de Justin Bieber al lado de otra persona usando unos jerseys con el número 25 en la espalda, además de que la modelo usó el hashtag #25, dando a entender que esta era una forma de celebrar el cumpleaños del cantante. La modelo dejó en claro que actualmente mantiene una relación sólida con Justin, ya que también compartió reveladoras fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede ver a ambos muy juntos.