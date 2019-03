Kylie Jenner es la mujer joven más rica del mundo

La socialité Kylie Jenner es la multimillonaria más joven de todos los tiempos, por encima de del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg que quedó relegado a un octavo lugar en la lista de Forbes. La modelo de 21 años amasa un patrimonio acumulado neto personal de 1.000 millones de dólares gracias a su exitosa gama de maquillaje, Kylie Cosmetics. De esta manera, Jenner supera a Zuckerberg, quien tenía 23 años cuando ganó sus primeros 1.00 millones hace 11 años, en 2008. Ahora, él tiene una fortuna de 62.300 millones de dólares.

Jenner es la más joven de su famosa familia y la primera en alcanzar el hito de los mil millones de dólares. "No esperaba nada. No preveía el futuro. Pero, el reconocimiento me sienta realmente bien. Es es una buena palmadita en la espalda", dijo la modelo a Forbes.

Kylie atribuye su éxito a los 128 millones de seguidores que tiene en redes sociales como Instagram y casi 27 en Twitter. "Es el poder de las redes sociales. Tener una difusión tan fuerte antes de poder comenzar cualquier cosa. Creo que mis negocios llegarán muy lejos porque trabajo muy duro", agrega.

Kylie Jenner lanzó en noviembre de 2015 su línea de cosméticos: un pack que ofrecía por su web a 29 dólares. Actualmente, esa empresa ha generado 540 millones de euros desde entonces, 250 de ellos solo en 2017. Se le estiman 200 millones de beneficio neto. Un emporio que hoy día emplea a 500 personas y que también vende sombras de ojos, iluminadores, perfiladores labiales o bases de maquillaje y más.