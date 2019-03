Suegro de Melissa Loza revela drástica medida que modelo tomaría contra su madre [VIDEO]

Melissa Loza continúa en el ojo de la tormenta a raíz de la intervención de su pareja Juan Diego Álvarez, quien fue señalado por la mamá de la modelo como 'microcomercializador' de drogas, y lo acusó por mantener secuestrada a su hija. A raíz de sus fuertes declaraciones, la exchica reality habría considerado tomar una fuerte medida contra doña Guadalupe Vigil, según indicó su suegro.

Juan Álvarez, el papá de la pareja de Melissa Loza, afirmó que la modelo tenía la intención de demandar a su madre por afirmar que ella consume drogas, pero a pedido de él, no lo hizo. Sin embargo, sus revelaciones no quedaron allí, ya que incluso reveló la identidad del hombre que afirmó haber sido pareja de su hijo.

“Es una tonta, va a perder. Su hija la quiere demandar, pero yo le he dicho que no. ¿Que a mi hijo lo ha dejado como microcomercializador? Sí, pero no es verdad. Yo quiero verlo libre. Mi otro hijo Juan Carlos le sembró (esa droga) a su hermano menor por la posesión de un departamento que yo le compré a mis tres hijos", reveló a las cámaras de 'Reporte semanal', donde confesó que existía una persona homosexual que los estaría movilizando.

El suegro de Melissa Loza afirmó que la modelo no es ninguna consumidora, ya que incluso no fuma, además dejó en claro que la droga hallada en el departamento no es de su hijo. “No es de él, porque su cuarto está con llave. Cómo va a dejar (la droga) en la zapatilla, justo cuando va llegar la Dirandro con la fiscal. Él no vive ahí, sino en la casa de La Molina”, comentó en el programa.

¿Quién es el empresario que ocultó su identidad?

Según reveló Juan Álvarez, la persona que "perjudicó" a su hijo es el empresario Pedro Barandiarán, quien afirmó que cayó en las "redes" de Juan Diego al igual que Melissa Loza. se es un manipulador, tiene como 60 años. Él junto con Juan Carlos lo quieren hundir a mi hijo. No sé por qué meten a Melissa. Yo no sé si esto sea por odio, celos o por el departamento”, precisó.