Mario Irivarren envía fuerte mensaje a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero [VIDEO]

Mario Irivarren está en boca de todos a raíz del ingreso de la modelo Ivana Yturbe a 'Esto es Guerra', provocando que sea sometido a una serie de comentarios al respecto. Ante lo sucedido, el chico reality tomó la drástica decisión de enviar un fuerte mensaje a los jugadores Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes estuvieron con sus exparejas.

Como se recuerda, muchos fueron los personajes de la farándula que se burlaron del retador, afirmando que fue "atrasado" por los jugadores de la selección nacional. En primer lugar fue por la relación con la modelo Alondra García Miró, quien terminó con el romance y se relacionó con Paolo Guerrero.

Actualmente el guerrero pasó por una situación similar con la modelo Ivana Yturbe, quien terminó con su relación y ahora es pareja de Farfán. Pese a que fueron mucho los rumores sobre el tiempo en que dieron inicio como pareja, ambos integrantes de 'Esto es Guerra' han demostrado que no se guardan rencor.

Tras ser interrogado por sus compañeros de 'Esto es Guerra' y envió un mensaje a los futbolistas. "No tendría por qué tenerle rencor (a Jefferson Farfán), ¿de qué podría culparlo? de conocer a una chica guapa, soltera y enamorarse o querer conquistarla, no le encuentro sentido. La misma situación es con Paolo (Guerrero)", respondió Mario.

Al ser señalado por su mala suerte en el amor por ser presuntamente "atrasado" por los jugadores de fútbol, el modelo respondió a sus detractores: “Creo que he sido afortunado. He tenido la fortuna de estar con mujeres hermosas, que cualquier hombre quisiera tener la posibilidad de estar. La vida me permitió que así sea y que hayamos terminado la relación no tiene nada de malo ni raro”, sentenció.

Como se recuerda, Mario tendrá en su equipo a Ivana Yturbe en esta nueva temporada de 'Esto es Guerra', donde dejó en claro que no tenía ningún problema en incorporarla a su grupo, siempre y cuando demuestre "garra" por el equipo.