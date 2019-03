Ben Affleck: “No me molesta ser alcohólico”

Ben Affleck habló por primera vez en televisión de su problema con el alcohol, adicción por la cual ingresó por propia voluntad a un centro de rehabilitación. “No me molesta nada hablar del alcoholismo o de ser alcohólico. Es algo que forma parte de mi vida, algo con lo que tengo que lidiar”, declaró en el programa Today Show .

“Por supuesto que no es algo sobre lo que gire toda mi vida ni que me identifique como persona, pero sí algo con lo que tendré que estar alerta durante toda mi vida”, agregó el actor a casi medio año de terminar su tratamiento.

Affleck respondió por qué quiso compartirlo con la opinión pública. “Lo conté porque sentí que tenía un problema grave y quería hablar de ello, y me siento bastante orgulloso de haberlo hecho”. De otro lado, comentó que tiene una buena relación con su exesposa Jennifer Garner y sus hijos. “Espero que me vean como un buen padre. Me esfuerzo mucho. Tengo la suerte de que tienen una madre genial”. ❖