¿Angie Arizaga recibió ramo de rosas de Stefano Peschiera en vivo?

Angie Arizaga inició la semana con mucha alegría. La popular 'Negrita' se presentó en el set de 'En boca de todos' y no imaginó que fuera sorprendida con un ramo de rosas amarillas que generó la emoción tanto de la 'guerrera' como de los conductores del programa de televisión de América Televisión.

El popular 'Carloncho' fue quien se encargó de entregar el regalo de la conductora de 'La previa sí va a salir'. El locutor de radio apareció en el set gritando "flash, flash", y preguntando a la integrante de 'Esto es guerra' si su color favorito en rosas es el amarillo. Mientras que la ex pareja de Nicola Arizaga solo atinó a sonreír.

Luego la cámara del programa 'En boca de todos' enfocó el detalle de la tarjeta y en ella se lee la siguiente frase: "Gracias por iluminar mi lunes" y fue firmado por las siglas S.P. Ante la emoción y el intento de los conductores de decifrar quién sería el admirador, el locutor de Radio Moda se adelantó preguntar directamente a Angie Arizaga si tiene alguna noción de quién sería la persona que le envió las rosas.

Sin embargo, la 'guerrera' dijo de manera seria: "no se quién habrá enviado las rosas, no tengo la menor idea". Pero Sheyla Rojas se encargó de delatar a su amiga al mencionar a Stephano Peschiera, nombre que puso nerviosa a la popular 'Negrita', pero que no se limitó en reclamar a la popular 'Shey shey' diciendo :"¡Sheyla, no me estás audando!".



Video de la entrega de ramo de rosas a Angie Arizaga en 'En boca de todos'

Sin embargo, minutos después se descubrió el misterio, pues el galán que envió el ramo de rosas a Angie Arisaga con las iniciales S.P. es Sergio Pérez