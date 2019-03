Poly Ávila alista demanda contra Nicola Porcella según André Castañeda [FOTOS]

El escándalo continúa. Esta vez André Castañeda aseguró que Poly Ávila tomará acciones legales en contra de Nicola Porcella por haber dado a entender, durante una entrevista, que ella era consumidora de sustancias tóxicas.

Tal como lo señaló el exchico reality al diario 'Trome', Poly no pasó por alto lo dicho por Nicola, sin embargo, se está tomando su tiempo para demandarlo."Una persona sale a decir que va a demandar porque lo difamaron, sin embargo, él lo está haciendo directamente. Eso no se puede quedar así", señaló la expareja de la argentina.

Por otro lado, aprovechó de aclarar que no le ha llegado ninguna notificación de la supuesta demanda que le interpondría el exparticipante de 'Esto es Guerra'. "No tiene ni pies ni cabeza, porque jamás lo he difamado a él ni a nadie. Jamás me dirigí a Nicola, más bien él debería estar preocupado, porque sí difamó e insinuó que ‘Poly’ era consumidora y dijo que había más chats donde ella pide droga", aseguró.

Con respecto a la citación en la Fiscalía para declarar sobre su participación en la denominada 'fiesta del terror', reveló que llevará los audios y conversaciones de aquella madrugada, lo que probaría la versión de Poly Ávila y Claudia Meza.

"La Fiscalía tiene diferentes formar de trabajar. No necesariamente tiene que citar en un orden, ellos van citando de acuerdo a lo que vean conveniente. De todos modos, van a llamar a todos y tendrán que ir. Yo estoy citado para rendir mi declaración y contar todo lo que atestigüé. Aún tengo audios y conversaciones con personas que han estado en ese lugar", finalizó el también deportista.