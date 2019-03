Natti Natasha dejó ver más de la cuenta al posar con 'polito' mojado

Natti Natasha remeció Instagram luego de publicar una sensual fotografía desde su bañera. La intérprete de 'Sin Pijama', tema que canta con Becky G, dejó ver más de la cuenta al posar con un polo mojado desde la comodidad de un bañador.

"Conmigo una obsesión loco loquito, me dice 'Ma’ tú tienes lo que necesito. 'Obsesión', Natti Natasha, la dura de las duras. Yo soy tu perdición #IlumiNATTI", escribió Natti Natasha como parte de la promoción de su nuevo single denominado 'Obsesión'.

La intérprete de 'No me acuerdo' viene preparando el videoclip para su canción 'Obsesión', la cual lanzó hace más de dos semanas en su cuenta oficial de YouTube.

En la imagen se puede apreciar a Natti Natasha con un polo mojado, las piernas descubiertas, una amplia sonrisa, una bañera llena con flores y su busto casi expuesto por el contacto con el agua.

Luego de la publicación, la reggaetonera dominicana recibió cientos de halagos y miles de 'Me gusta' en su perfil autorizado de Instagram.

"Natti, tú deberías ser la líder del movimiento urbano de 'RD' (reggaetón dominicano). Eres versátil, hermosa, talentosa y exitosa", "Sé que no leerás mi comentario. Quiero decirte que te admiro mucho, eres una mujer fuerte, demuestras mucha humildad, por eso te elijo cada día; Natti, te adoro mi reina", "Te adoro Natti, eres la mejor, eres grande, demuestras que eres humilde, por eso te sigo, por eso estoy aquí contigo. Natti, te deseo lo mejor del mundo, bendiciones", se aprecian algunos mensajes que le dejaron a Natti Natasha en su perfil de Instagram.

En menos de una hora , la intérprete de 'No me acuerdo' superó los 100 mil 'Me gusta' y más centenas de piropos por la ardiente fotografía que ha generado más de un sentimiento en la esfera virtual.

Sin lugar a duda, Natti Natasha se ha convertido en una 'maquina' de producción de éxitos musicales. 'Sin pijama', tema que canta junto a Becky G; 'No me acuerdo', en dupla con Thalía y ' Amantes de una noche', que suena con la peculiar voz de Bad Bunny, son algunos de los singles que le han generado millones de visualizaciones en YouTube.

Natti Natasha y su nuevo tema 'Obsesión'

Natti Natasha y Becky G cantante 'Sin pijama'