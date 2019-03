Legisladora propone que el 16 de abril sea el "Día de Selena"

La legisladora de Texas dio a conocer el documento en la que propone que el 16 de abril se designe como 'Día de Selena Quintanilla Pérez en memoria de las contribuciones a la música texana de Selena", fecha de nacimiento de la icónica cantante que habría cumplido 47 años este 2019. Además explicó que el día festivo podría celebrarse a lo largo de Texas con respectivas ceremonias y actividades.

De concretarse esta propuesta, la resolución rendiría "un homenaje a las contribuciones a la música Texana de Selena Quintanilla Pérez, una premiada cantante y artista, manifestó Ana María Ramos.

Sin embargo, todavía nada está dicho, ya que la propuesta tiene que pasar por varios pasos legislativos antes de que se decrete, una vez aprobada entraría en vigencia el 1 de septiembre y desde entonces la intérprete de "Como la flor" tendrá un día exclusivo al año.

Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldivar, la presidenta del club de fans y encargada de la administración de sus boutiques Selena Etc. El hecho ocurrió en la habitación del motel de Days Inn de Corpus Christi (Texas). Su muerte fue noticia de primera plana en The New York Times durante dos días. Y estaciones de radio de Texas tocaron su música sin parar.

Fieles fanáticos han mantenido viva la memoria de Selena, y eso de muestra a que el álbum "Dreaming of You", lanzado el 18 de julio del mismo año, ocupa en el puesto número 1 en la lista de Billboard de álbum latinos más vendidos de los últimos 25 años.

La vida de Selena Quintanilla fue llevada al cine en 1997 y fue protagonizada por Jennifer Lopez, quien da vida al personaje de la artista mexicana.

Netflix presentó tráiler de "El secreto de Selena"

Selena Quintanilla: la verdad de cómo murió la cantante de Texas