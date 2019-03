Instagram: Ozuna canta a capella y video es viral por resultado final

El cantante Ozuna es uno de los intérpretes del género urbano con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte es muy comentado por sus miles de seguidores y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de un corto clip compartido por el propio intérprete de 'Cama vacía' y 'Criminal', donde se animó a cantar a capella.

"#Nibiru", fue la corta descripción que acompañó al video. Material que recibió la rápida respuesta de los usuarios de Instagram, quienes se pronunciaron en la sección comentarios.

"Cantas bien bonito", "te amo y eres el mejor", "cómo me encanta este negrito ojos claros", "yo no sé, pero te veo como que más hermoso", "me encanta esa canción", "qué bello mi negrito. Dios te cuide siempre pase lo que pase digan lo que digan eres el mejor del mundo" y "me encanta tu música y tu talento", se pudo leer.

El músico ha regresado a las redes sociales con fuerza tras la filtración de un video intimo, donde Ozuna era el protagonista. El cantante grabó una escena para la película 'NY Sex Chronicles', una producción de cine para adultos que fue dirigida por el actor Ace Rockwood.

Hace unos días, el músico también compartió una romántica instantánea a su pareja y madre de sus hijos. "Desde que no tenía nada, soñamos con esto juntos estos momentos. Cuando yo no tenía nada, tú creíste en mi. Gracias por hacerme padre y líder de una familia. te amo", escribió.

Por otro lado, el intérprete puertorriqueño se consagró con nueve estatuillas en Premios Lo Nuestro 2019 y se convirtió en uno de los más galardonas de la fiesta musical.