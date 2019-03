Beto Ortiz recuerda por qué se desmayó cuando tuvo a Paolo Guerrero en su set [VIDEO]

Beto Ortiz fue uno de los invitados al primer programa de 'Mujeres al mando'. Durante la conversación, Karen Schwarz le recordó uno de los encuentros con Paolo Guerrero, en el que el periodista se desmayó al verlo entrar al set de 'Enemigos íntimos'

El hecho sucedió el 19 de junio de 2009, para esa fecha el periodista y Aldo Miyashiro conducían un programa nocturno. Fue el popular 'chino' el que le decía que Paolo Guerrero se encontraba en el set, pero Beto se mostraba totalmente incrédulo.

Sin embargo, minutos después, Aldo le pide voltear y al ver al 'depredador', Beto se desmaya. Fue a raíz de este hecho, que el conductor de 'El valor de la verdad' se animó a revelar que todo estuvo preparado y que inclusive fue su compañero el que le enseñó a caer.

"Ustedes los actores entrenan para hacer este tipo de escenas de peligro. Aldo Miyashiro me enseñó a caer en el corte comercial. Pero no me voy a desmayar, no es para tanto. Esta todo fríamente calculado", señaló Beto.

Además aprovechó el momento para decir que en esa época solo él veía guapo al futbolista. "Quiero decir que es una época cuando nadie sobre la tierra decía que Paolo era guapo. Todo el mundo decía Pizarro, pero una vez que empezó a tener éxito, a tener plata. En esa época ni para las feas era guapo", dijo entre risas el periodista.

Beto Ortiz habló de su caída cuando conoció a Paolo Guerrero

Beto Ortiz en innumerables veces se ha referido a su fanatismo por Paolo Guerrero, inclusive su libro 'Pequeñas Infidencias', está dedicado al jugador de fútbol.