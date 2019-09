Instagram: Famosos compartieron fotos de sus hijos en el inicio del año escolar

Es viral en Instagram. Este lunes 4 de marzo arrancó un nuevo año escolar en el Perú y distintos famosos compartieron fotos y videos de sus hijos en el primer día de clases.

Una de ellas fue la conductora y modelo Natalie Vértiz, quien publicó una tierna instantánea de su esposo Yaco Eskenazi junto a su pequeño hijo Liam.

"Kinder here we go (Kinder aquí vamos)", escribió la presentadora en un Instagram Storie.

El actor y bailarín Gino Pesaressi no quiso quedarse atrás y también compartió una tierna instantánea de su pequeña hija Gia con la siguiente descripción: "Mi bebecita ya es una niña".

María Pía Copello, ex conductora del reality 'Esto es Guerra', tomó con buen humor el inicio de clases en el Perú y utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un gracioso meme.

"Empezamos el año escolar con un meme. ¡Gran año para sus hijos!", escribió la ex presentadora de televisión.

La cantante Anna Carina fue más nostálgica y publicó una fotografía de su hija, pero de hace 6 años.

"Hace 6 años en su primer día de clase", expresó la intérprete de 'Quiero Contigo' en un Instagram Storie.

El comediante Jorge Benavides también bromeó sobre el inicio de clases y compartió un meme que viene siendo compartido en las distintas redes sociales.

Según indicó el Ministerio de Educación (Minedu) el año escolar 2019 inicia este 11 de marzo en todos los colegios públicos del país, sin embargo, esta fecha podría ser flexible y de competencia de los Gobiernos Regionales, en caso de ser necesario.