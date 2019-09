The Prodigy: ¿Por qué Smack My Bitch Up es considerado el video musical más polémico de la historia?

El video musical de Smack My Bitch Up, canción de la banda británica The Prodigy, es considerado uno de los más polémicos de la historia.

Este contenido audiovisual es difícil de encontrar en Youtube y fue censurado por la BBC en los noventa. Por lo contrario, MTV premió a su vocalista recientemente fallecido, Keith Flint, y al resto de sus integrantes.

Te explicamos la razón por la que este video fue calificado por la empresa PRS Music como el más polémico de la historia.

¿Por qué el video de la canción Smack My Bitch Up es polémica?

En 1997, la agrupación The Prodigy lanzó el video musical de Smack My Bitch Up, una canción del disco "The Fat Of The Land" que despertó la indignación de muchos porque muestra de forma explícita violencia, drogas, vómitos y sexo.

Algunos críticos aseguran que esta producción tuvo influencia de la película "Trainspotting" de 1996 porque utiliza los recursos explícitos de la cinta de Danny Boyle.

En el video musical se cuenta, mediante el uso de una cámara subjetiva, cómo una persona vive un día de su vida.

Primero, se la ve tomando una ducha y afeitándose. Luego, reproduce un cd pirateado que contiene la canción Smack My Bitch Up de The Prodigy.

Se viste con unas Nike sucias, bebe alcohol y esnifa unas rayas de cocaína. Estas acciones son las primeras escenas explícitas del video musical.

La última parte es la más polémica, pues el protagonista se muestra sentándose delante de un espejo. Se trataba de una mujer, aunque en todo el contenido, se daba a entender que el personaje era un hombre.

Es difícil ubicar este video musical en Youtube. Pero, los seguidores de The Prodigy y los curiosos pueden verlo en la página Vimeo (https://vimeo.com/31482159).

Aunque The Prodigy vendió diez millones de ejemplares de "The Fat Of The Land", disco en el que se encuentra Smack My Bitch Up, la BBC prohibió su emisión.

La Organización Nacional de Mujeres se sumó a las personas que criticaron este contenido. Su representante, Janice Rocco, aseguró que este video musical fomenta la violencia doméstica y "utiliza a las mujeres como forma de entretenimiento".

Muchos interpretaron que el mensaje de esta producción era la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, las quejas de las organizaciones feministas de los Estados Unidos hicieron que el disco se deje de vender en ese país.

Después de unos años, en 2009, MTV transmitió un concierto en vivo donde The Prodigy interpretó la canción Smack My Bitch Up.

Este canal premió el tema en las categorías Mejor Video Dance y Mejor Video de Artista Revelación en los MTV Video Music Awards de 1998.

¿Cómo reaccionó The Prodigy a las críticas por su tema Smack My Bitch Up?

Liam Howlett, líder de la banda británica, declaró que él y su agrupación estaban "usando palabras provocativas y absurdas para llamar la atención (...)".

También comunicó que el tema Smack My Bitch Up funciona "muy bien" en directo.

"A veces las cosas pueden ser tan jodidamente simples que las letras no necesitan una explicación. ¿Para qué explicarlas? O funcionan o no funcionan. Y para nosotros funciona muy bien. Es un tema realmente emocionante", dijo Howlett.

Por su parte, el fallecido vocalista de la banda, Keith Flint, declaró en ese momento lo siguiente: "La gente debe encontrar la ironía a esta canción".

En un inicio, The Prodigy era una agrupación desconocida que solo contaba con una maqueta y era escuchaba por la gente de los barrios del Reino Unido.

Después de que vendieron millones de discos, esta banda se volvió en los noventa una de las más escuchaba en festivales y discotecas.