Ivana Ytube se divierte en fiesta sin Jefferson Farfán [VIDEOS]

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán se han convertido en una de las parejas más populares de la farándula local, sobre todo luego que se difundieran imágenes de cómo celebró la pareja el 'Día del amor' en la casa de playa de Brunella Horna, dejando claro que no esconderán más su amor ante el público, y así hacer que los fans se acostumbren a verlos juntos.

Y pese a que el futbolista y el modelo festejaron el 14 de febrero acompañado de Brunella y su pareja, la ex integrante asistió al cumpleaños de la joven empresaria sin el jugador de Lokomotiv donde se encontró con Peter Fajardo, productor de 'Esto es guerra', el Zorro Zupe' y Jazmín Pinedo.

En sus Instagram Stories, la denominada 'Princesa inca' compartió un video donde expresa todo su cariño a la pareja del congresista de la República muy emocionada. "Te quiero. Con mi bebé celebrando su cumpleaños", se le escucha decir a Ivana Yturbe mientras abraza a su mejor amiga y envía beso volado mirando a la cámara.

Mientras que el popular 'Zorro Zupe' publicó otros videos donde la pareja de Jefferson Farfán se luce muy contenta y sosteniendo una copa con alguna bebida y al lado de Jazmín Pinedo, Brunella Horna y el productor del reality juvenil de América Televisión.

En uno de los clips, el 'Zorro Zupe' no dudó en hacerle una particular broma a la ex integrante de 'Combate' en la que hace referencia al país donde se encuentra el delantero del Lokomotiv de Liga Premier de Rusia, Jefferson Farfán. "Ivana ¿cuándo vamos a Rusia?", pregunta que generó la risa y silencio de la ex participante de Miss Perú.