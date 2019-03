Daniela Darcourt comparte 'meme' de lo sucedido con Salim Vera [FOTOS]

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Darcourt compartió una amiga de Paula Arias, líder de Son Tentación, en la que la etiquetó.

"Esto Chihuan, llegaré un poco Darcourt, por favor no te pongas Salim. Porque se me sale la Olenka", se puede leer en la imagen. Paula etiquetó a la salsera y escribió lo siguiente: "Más respeto con mi flaca bella que se me sale lo...".

La intérprete de 'Señor Mentira' no fue ajena a la publicación, la que tomó con mucha gracia, y se animó a compartirla. "Todo lo que sacan. Ya se pasan", agregó Daniela.

El 'meme' hace referencia a lo sucedido el pasado fin de semana en el 'Alternativo Music Festival', en donde ella llegó tarde a su presentación lo que generó una polémica actitud en Salim Vera, quien empezó a golpear el parante del micrófono, mientras que la salsera entonada su canción 'Adios Amor'.

Cuando el rockero hacía esa acción, el público comenzó a tirar botellas de plástico al escenario, por lo que la cantante optó por retirarse después de la primera canción.

El tema fue comentado días después, pero aparentemente ya fue superado por Daniela quien continúa concentrada en su trabajo y según sus últimas historias en la red social en mención, estaría trabajando un tema con la India, quien en varias oportunidades se ha autodenominado madrina de la salsera. Además la primera canción inédita de la cantante se ha convertido en todo un éxito en Perú, por lo que hasta la fecha, el videoclip oficial ha superado los dos millones de reproducciones.