Chica Badabun es confundida con Aída Martínez en diario boliviano [FOTOS]

Fue a a través de redes sociales que Aída Martínez expuso el error de un diario boliviano que utilizó una foto de ella para anunciar la llegada de Lizbeth Rodríguez, la popular 'Chica Badabun'.

''Qué alguien me explique mi foto en la publicidad de esta guapa. Pero si yo no soy ella... pero ella no es yo", escribió la arequipeña en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, si duda lo tomó con mucho humor, pero no logró saber cómo es que una foto de ella desnuda habría sido confundida con una de la influencer.

Se desconoce qué diario fue el que confundió a la corredora de motos con la mexicana, pero la noticia se ha compartido por diferentes páginas de Facebook bolivianas.

Llegará al altar

Hace unos días, la exmejor amiga de Shirley Arica volvió a ser noticia porque se confirmó su compromiso con el corredor de motos Adolfo Carrasco. En un video que fue compartido en Instagram, se aprecia a Adolfo arrodillarse con el anillo en la mano mientras que las cómplices de la sorpresa, mamá, hermanas y sobrina de Aída, sostenían unos carteles con la frase "¿Quieres casarte conmigo?".

La arequipeña se emocionó hasta las lágrimas y dio el sí. En las imágenes compartidas se observa a la pareja abrazarse y besarse mientras que de fondo musical se escucha la canción "Tienes La Magia", de Lil Silvio & El Vega. Los familiares de Aída Martínez no pararon de bailar junto a la feliz pareja.

Se desconoce la fecha elegida para el matrimonio.