Jaden Smith y su esfuerzo por solucionar la crisis de agua potable en Flint, Michigan [VIDEO]

Atrás quedó la polémica y los escándalos que durante algún tiempo atraparon al famoso actor Jaden Smith. Ahora el artista de Estados Unidos se encuentra enfocado en proyectos que no necesariamente están arraigados al arte.

Una muestra de ello es que su compañía Just Water está trabajando para proporcionar agua más limpia a Flint, Michigan.

Es allí donde los cientos de residentes a diario hacen inmensas colas que se extienden hasta ocho cuadras para obtener agua potable y limpia. Para lograr esta hazaña, la compañía de Jaden Smith se unió a First Trinity Missionary Baptist Church y demás organizaciones como The Last Kilometer, Rethink H2O, Black Millenials for Flint y 501 CTHREE.

Todas estas empresas anunciaron el pasado viernes 1 de marzo que lanzarán un sistema de filtración móvil que es llamado 'The Water box' para así eliminar el plomo y otros venenos del agua contaminada en Flint, Michigan.

Just Water, la empresa de Jaden Smith, es una compañía de agua de manantial de origen 100% responsable que usa cartones de papel y tiene tapas de botellas hechas de caña de azúcar.

De acuerdo a una publicación en Facebook de la iglesia del último jueves, se confirmó que ellos mismo crearon el sistema de filtración junto con la empresa de Jaden Smith.

Desde que se descubrió el agua contaminada en la ciudad de Estados Unidos en 2014, Flint ha venido reemplazando las líneas de agua con plomo. A pesar de que la iglesia ha distribuido más de 5 millones de botellas de agua, las donaciones han disminuido. El agua embotellada es también una solución insostenible y ambientalmente problemática para este caso. Mientras tanto, personajes como Jaden Smith se suman a la causa.