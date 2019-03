Instagram: Becky G festejó sus 22 años con emotivo mensaje

Tras haber conquistado la Quinta Vergara en Chile, la cantante Becky G celebró sus 22 años lejos de su país natal, Estados Unidos. La nostalgia la invadió en su onomástico y expresó sus sentimientos en un extenso mensaje de Instagram.

La intérprete del género urbano de mostró muy emocionada de recibir cientos de mensajes por parte de sus fans y no dudó en dedicarles unas palabras de agradecimiento por su apoyo en la industria musical.

"Pasé el mi primer día como una joven de 22 años en 3 países diferentes. (Principalmente sus aeropuertos ) Cerca de 20,000 personas que me cantaron feliz cumpleaños. Si eso es una indicación de cómo será el resto de este año de vida, creo que estoy en una aventura salvaje", expresó Becky G al inicio de su texto.

"Gracias Dios. Agradecida por mi fe por mantenerme viva. Mis 21 años me enseñaron tantas cosas. Principalmente sobre mi personalidad. Sé que nunca dejas de crecer y aprendes sobre ti mismo, pero maldita sea, de mis 21 tengo muchos recuerdos que nunca olvidaré. Lo dejaré en eso. Gracias a todos por los deseos de cumpleaños y amor. Con todos los viajes no he podido conversar con cada persona, pero sé que estoy muy agradecida. Gracias", agregó la cantante de 'Mayores'.

Actualmente, la cantante se encuentra en Bolivia donde realizará una serie de presentaciones que incluirá sus mejores éxitos del género urbano.

Becky G comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios videos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube. Desde entonces no ha parado de crecer en la música.

Becky G feliz por sus obsequios de cumpleaños