Camila Cabello cumple 22 años y fans se unen al festejo con #HappyBirthdayCamila

Cantante festeja su cumpleaños número 22, motivo por el cual sus fieles admiradores lo celebran con el hashtag #HappyBirthdayCamila. Aquí te damos algunos datos referidos a una de las jóvenes artistas, que en su corta carrera como solista, es una de las más exitosas.

Karla Camila Cabello Estrabao nació en 1997 en Cojímar, Cuba. Vivió en Ciudad de México hasta los 7 años que se mudó a Estados Unidos. Cuando llegó a ese país no entendía nada de inglés, sin embargo logró aprender gracais a los programas de televisión que veía. Al salir de The X Fox en 2012, saltó a la fama cuando formó parte del grupo de chicas Fifth Harmony.

En el 2015, estrenó "I know you did last summer", tema conjunto con Shawn Mendes. Su primer álbum titulado Camila fue lanzada en 2017 con el sencillo Havana, la cual superó todas las cifras y se convirtió el la #1 de la lista de Billboard Hot 100.

Además consiguió posocionar su sencillo "Havana" en el top 10 en varios países. Fue certificado oro y platino en catorce países. El video fue dirigido por Dave Meyers y contó con la participación de Lele Pons, LeJuan James, Noah Centinero y el rapero Ypung Thung.

Ese mismo año lanzó su tema "Never Be the Same", canción que escribió en conjunto con Adam Feeey, leo Rami Dawod, Jacob Olofsson, Nooni Bao y Sahsha Sloan. El videoclip presenta algunas imágenes de la etapa de niñez, adolescencia y algunos momentos especiales de la artista cubano-estadounidense.

El tema "Crying in the Club" fue publicado en mayo del 2017 la composición del tema es obra de la propia Camila Cabello junto a la artista australiana Sia, el compositor Benny Blanco, Casmhere Cat y Happy Perez. Estos tres últimos son productores de la misma.

En los MTV Europe Music Awards (EMA) 2018, Camila Cabello fue la gran triunfadora al recibir los galardones a Mejor Canción, Mejor Artista, Mejor Video y Mejor Artista Estadounidense. También fue nominada a mejor interpretación solista de Pop y Mejor álbum de pop vocal en la ceremonia número 61 de los Grammy.

