Angie Jibaja intentó tirarse del piso doce de un edificio tras recaer en las drogas

Angie Jibaja se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' donde contó sus más oscuros secretos. El episodio más grave que lo tocó contar fue cuando la 'Chica de los Tatuajes' confesó que intentó quitarse la vida cuando recayó en las drogas.

"Esto es un tema serio y trato de voltear todo lo negativo. No quiero llorar, no quiero sufrir más y tener una actitud positiva. Lo que no te mata te hace más fuerte y soy un ser humano que no es de piedra", narró Angie Jibaja.

"Fue un tema serio en realidad. Yo estaba en mi departamento, en un piso doce. Estaba mi ex (Bryan Bajak) y otro amigo más. Tenía rabia de estar como estaba, tenía rabia de todo y de la situación en la que estaba en ese momento. Odiaba haber recaído, era una cosa de autodestrucción completa y yo me decía para qué le voy hacer daño a todo el mundo, pero ya pues, no morí", agregó la polémica modelo.

Finalmente, Angie Jibaja se mostró agradecida con sus amigos por haberla salvado: "Dios me salvó, mis amigos me salvaron. Gracias a Dios no llegó a mayores, fue un momento de desesperación, un momento de rabia, de cólera y no quería existir más. Por eso llamé a mi mamá y le dije que venga a mi rescate porque no podía más".

Angie Jibaja en 'El Valor de la Verdad'

Luego que Nicola Porcella y Poly Ávila se sentaron en el sillón rojode 'El Valor de la Verdad', esta vez fue el turno de Angie Jibaja, quien se animó a contar sus más oscuros secretos al periodista Beto Ortiz.

Según se pudo ver en 'El Valor de la Verdad', Angie Jibaja se sometió a la prueba del polígrafo, donde respondió a más de 50 preguntas y solo 21 fueron seleccionadas para la emisión del programa en vivo.

"¿Pasaste una noche con Jefferson Farfán", "¿has intentado suicidarte?" y "¿estuviste en el Swiss Hotel con Paolo Guerrero?", fueron algunas de las otras preguntas que le formularon a popular 'Chica de los Tatuajes'.

Programa completo de Angie Jibaja en 'El Valor de la Verdad'

Madre de Angie Jibaja se comunicó con el programa "Válgame Dios" para hablar sobre los problemas que estaba atravesando la 'chica de los tatuajes' con su adicción a las drogas y depresión.