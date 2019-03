Angie Jibaja: Esto reveló sobre Paolo Guerrero y su presunto encuentro en hotel [VIDEO]

Luego de meses de especulaciones en referencia a la posible responsabilidad que habría tenido Angie Jibaja en el resultado de antidoping a Paolo Guerrero, se reveló qué sucedió realmente tras la participación de la ‘chica de los tatuajes’ en ‘El Valor de la Verdad’.

La polémica modelo se sentó en el temido sillón rojo de Beto Ortiz para contar su verdad y entre todas las revelaciones que realizó, la que más controversia provocó fue la relacionada con el futbolista peruano.

“¿Estuviste en el Swiss Hotel con Paolo Guerrero?”, fue la pregunta que le formuló Ortiz dejando a miles de hinchas a pocos segundos de descubrir la verdad de todos los rumores que surgieron respecto a este tema.

“Quisiera saber quién fue que dijo todo eso. Que mala persona. A Guerrero ni siquiera lo he visto en persona, nunca en mi vida. Fue una maldad, totalmente”, comentó la ‘chica de los tatuajes’ con respecto al delicado tema.

“Siempre me quieren agarrar de cortina de humo, no entiendo. La verdad ese asunto fue viral y no sabes cómo me sentí”, agregó.

“Te agradezco (A Beto Ortiz) porque creo que fuiste uno de los pocos que no tocó el tema”, indicó.

Con respecto a este último comentario, el presentador de ‘El Valor de la Verdad’ aclaró que el origen de este rumor fue por una conversación de WhatsApp en el que una mujer aseguraba que el periodista de Latina tenía un video del delantero peruano y la exchica Playboy.

Asimismo, Beto Ortiz aseguró que solo existió el pantallazo del chat y nunca salió a la luz la mencionada grabación donde se veía a Angie Jibaja y Paolo Guerrero en el Swiss Hotel.

Angie Jibaja estuvo en el ojo de la tormenta al ser vinculada con el futbolista Paolo Guerrero antes del inicio del Mundial Rusia 2018. La popular 'chica de los tatuajes' fue señalada como la culpable de haber "contaminado" al 'Depredador' con sustancias prohibidas. Un audio de WhatsApp circuló por las redes sociales, el cual perjudicó la imagen de la peruana.