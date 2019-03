No todos los finales son felices. Eso lo sabe bien el actor Johnny Depp, quien interpuso una denuncia por difamación a su segunda exesposa, la también actriz Amber Heard y le exigió una indemnización de 50 millones de dólares.

El génesis de la demanda sería un artículo publicado por Amber Heard en diciembre del 2018 en el diario The Washington Post. En el texto se lee que la actriz de Hollywood aseguró haber sido abusada en diferentes ocasiones durante su vida.

"Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad. Pero me mantuve callada y no me veía como una víctima”, escribió Amber Heard. Y añadió: “hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso"

A pesar de que Amber Heard no nombró literalmente a Johnny Depp en el artículo, la actriz parecía hacer eco de las imputaciones de violencia de género que reveló contra el actor en 2016. Ante ello, la demanda de Johnny Depp fue fuerte y clara: “Heard no es una víctima de abuso doméstico, ella es una perpetradora”.

"Depp nunca abusó de Heard (…). Sus acusaciones eran falsas cuando se hicieron en 2016 (…) y formaron parte de un elaborado montaje para generar publicidad positiva para Heard y fomentar su carrera", acota la denuncia.

Por su parte, Eric M George, abogado de Amber Heard, reaccionó así a la demanda: “Esta frívola acción es el último de los repetidos refuerzos de Johnny Depp para silenciar a mi defendida”, expresó el letrado.

“No será silenciada. Las acciones de Depp prueban que es incapaz de aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo”, añadió el doctor antes de aseverar que no perderán en los tribunales.

Como bien se recuerda, Johnny Depp y Amber Heard se unieron en matrimonio en febrero de 2015 y se divorciaron en enero del 2017. El contrato extrajudicial especificaba que la actriz retirara la orden de alejamiento por violencia de género y que Johnny Depp le pagara 7 millones de dólares, cifra que la artista de Hollywood donó en organizaciones benéficas.