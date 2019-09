El valor de la verdad EN VIVO: Angie Jibaja revela sus más oscuros secretos

Luego que Nicola Porcella y Poly Ávila se sentaron en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', esta vez es el turno de Angie Jibaja, quien se animó a contar sus más oscuros secretos al periodista Beto Ortiz.

Fue el propio Beto Ortiz quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para anunciar a su tercera invitada en la nueva temporada de 'El Valor de la Verdad'. "¿Pensabas que ya te sabías toda su vida? Piensa de nuevo. El turno de Angie Jibaja", escribió.

Angie Jibaja no se quedó atrás y también compartió una instantánea desde su cuenta oficial de Instagram, donde publicó el siguiente mensaje: "Mi verdad me hará libre. Si ustedes pensaban que sabían todo de mí, pero no. Soy una persona real pero como todo el mundo tengo secretos".

"Una vez más compartiendo con ustedes mis amores. Nada de qué avergonzarse, ni a mí, ni a mis hijos. Soy humana, que a diferencia de ustedes soy pública", agregó.

Según se pudo ver en el primer avance de 'El Valor de la Verdad', Angie Jibaja se sometió a la prueba del polígrafo, donde respondió a más de 50 preguntas y solo 21 fueron seleccionadas para la emisión del programa en vivo.

"¿Pasaste una noche con Jefferson Farfán", "¿has intentado suicidarte?" y "¿estuviste en el Swiss Hotel con Paolo Guerrero?", fueron algunas de las preguntas que le formularon a popular 'Chica de los Tatuajes'.

Hora y canal para ver 'El Valor de la Verdad' de Angie Jibaja

'El Valor de la Verdad' se emite todos los sábados y comienza en el horario de las 10:00 p.m. bajo la señal de Latina (canal 2). Además, el programa puede ser visto desde la página oficial, donde se transmiten los programas en vivo.

Avance de 'El Valor de la Verdad' de Angie Jibaja