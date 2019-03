Compañeras de Lady Gaga crearon un grupo en Facebook para hacerle 'bullying'

La 'oscarizada' Lady Gaga sufrió cuando un grupo de compañeras crearon en Facebook una página para burlarse de ella. "Stefani Germanotta, nunca serás famosa" rezaba el título del grupo de la red social, donde compartían imágenes de la cantante haciendo presentaciones en bares de poca asistencia.

Ahora todo tiene sentido. Todos vimos a Lady Gaga emocionarse hasta las lágrimas tras recibir el Óscar a "Mejor canción original", por "Shallow". Tras conocer la dura historia de lo que la neoyorkina tuvo que sufrir por el bullying de sus propios compañeros, se logra entender la liberación que sintió la artista.

"A ti que estás en tu casa viendo desde tu sillón, lo único que tengo que decirte es que esto es trabajo duro de muchísimo tiempo. No se trata de ganar, se trata de no rendirte. Si tienes un sueño lucha por él, hay una disciplina para la pasión. No se trata de las veces que te caigas o te rechacen, se trata de pararte, de ser valiente y de seguir adelante" declaró Lady Gaga.

La artista señaló en una entrevista previo a recibir un Grammy que durante su etapa escolar le dijeron que era rara, que su look, decisiones y estilo no calarían en el público. Cuando era niña y estudió en el Convento Sagrado Corazón sufrió por los comentarios de sus compañeros, quienes le decían que parecía una lesbiana.

En la Universidad de Nueva York que sus compañeras crearon el ya mencionado grupo en Facebook. Esta página contaba con diversas publicaciones como por ejemplo a Lady Gaga cantando con solo 18 años en un bar de baja calidad. "¿Quién se cree que es?", citaba alguna de los comentarios publicados.

Lady Gaga empezó a tomar clases de canto y piano con el maestro de Christina Aguilera, Don Lawrence. El trabajo y esfuerzo tuvieron recompensa para la cantante, pues la cantante y ahora actriz, es ganadora de un Óscar, Grammy, BAFTA, Globo de Oro y más.