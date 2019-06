Jessica Newton encara a usuaria tras ácido comentario en su contra

Jessica Newton usó su cuenta de Instagram para compartir un importante mensaje de la Madre Teresa de Calculta que hace referencia al cuidado de uno mismo. " Quien dedica tiempo para mejorarse a sí mismo , no tiene tiempo para criticar a los demás".

Incluso compartió una fotografía donde luce con un top blanco y shorts jean y deja notar su abdomen plano, pero jamás habría imaginó que algunos de los usuarios sean muy críticos con su aspecto físico.

Algunos fanáticos quedaron admirados con la contornada figura de la ex reina de belleza y manifestaban lo hermosa que sale con ese atuendo o le preguntaban de cuál es su secreto para lucir con un cuerpo de 'infarto' a los 53 años.

"Qué feo tu barriga", "¡Regia! Así quiero llegar yo. Con mi plata o con mi esfuerzo la cuestión es que UNO MISMO se sienta bien ! Duela a quien le duela !! Saludos", "Regia, me encanta verte", "Qué guapa, no pasan los años por usted. Está súper regia", "Me encanta el atrevimiento, no tiene nada que ver la edad como te sientes en su esencia de mujer".

Mientras que otros usuarios no tuvieron reparos en arremeter con la organizadora del certamen Miss Perú debido a cómo luce su abdomen o hasta el tipo de ropa decide ponerse.

"¿Qué pasó señorita en su barriga? Perdón", "Qué feo tu barriga", "Disculpa, pero no se te ve bien que uses top...tu barriga está un poco fea", fueron algunos comentarios negativos que la ex reina de belleza no pasó desapercibido y se tomó el tiempo para responder con impactante mensaje.

"Lo que no se ve bien es que andes criticando a otras mujeres, quiérete y ocúpate de ti...", escribió Jessica Newton en Instagram, donde cuenta con poco más de 223 mil seguidores.

Foto que compartió Jessica Newton en Instagram

Fans comentan la reciente foto de la ex reina de belleza