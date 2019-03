Finalmente, antes de la pregunta final, Beto Ortiz le consulta a la modelo si desea continuar o retirase; Angie Jibaja recibe la opinión de sus amigos y decide lo segundo: se va a casa con 25 mil soles.

El conductor de EVDLV le preguntó a Angie Jibaja si se arrepiente de haberse tatuado el rostro, pero el amigo de la modelo presiona el botón rojo y obliga a cambiar de pregunta. Ahora se le consulta si alguna vez amenazó de muerte a Tilsa Lozano, pero responde que no.

Beto Ortiz le preguntó a la modelo si en alguna ocasión el Ministerio de la Mujer intentó quitarle a sus hijos. Angie Jibaja responde que no, pero que sí la Fiscalía, en alguna ocasión, los entrevistó para conocer en qué condiciones se encontraban. Ella se considera la mejor mamá del mundo.

El conductor de EVDLV le preguntó a Angie Jibaja si sufre de fibrosis pulmonar. Ella responde que no, pero que en algún momento lo creyó, e incluso llegó a pensar que se iba a morir, pero ahora ha aprendido a sobrellevar su enfermedad a fin de no preocupar a su familia.

Beto Ortiz: "¿Fuiste una estrella en Chile?", "Sí", respondió la modelo, precisando que no siente que aquí, en el Perú, valoren su trabajo como lo hicieron en el país sureño.

El conductor le pregunta a Angie Jibaja si el dueño del bar La Emolientería, de Miraflores, intentó tener intimidad con su novio. La modelo respondió que sí, y explicó cómo se originó la gresca, que terminó con ella desmayada.

Beto Ortiz: "¿Eres una mujeres solitaria?", "Sí", respondió la examiga de Tilsa Lozano y explicó por qué se considera una persona que le gusta estar sola. En ese contexto, la modelo admitió que no le gusta, pero que poco a poco está superando vivir con ello.

BO: "¿Te pasa Jean Paul pensión para tus hijos?". "Sí", admitió la 'chica de los tatuajes. Luego fue preguntada si quiere ver tras las rejas al padre de sus hijos y ella sorprendió al conductor al responder de forma enérgica que sí.

Beto Ortiz: "¿Es Felipe Lasso más vago que Jean Paul Santa María?". "Sí", contestó Angie Jibaja frente a la polémica pregunta sobre sus ex.

Beto Ortiz: "¿Crees que Felipe Lasso es un vividor?". La 'chica de los tatuajes dio un contundente "sí" y explicó que llegó de Chile sin un dólar en el bolsillo, pese a que ganaba muy bien por su participación en novelas y en el reality show antes citado.

La examiga de Tilsa Lozano quedó dolida tras la ruptura con Felipe y contó detalles íntimos de esa tormentosa relación, e incluso, Angie Jibaja confesó que estuvo enamorada de su novio que participó en el reality chileno 'Doble tentación'.

Beto Ortiz: "¿Te fue infiel Felipe más de una vez?". "Sí", respondió la figura de Chollywood. La 'chica de los tatuajes' reveló que conoció a su exnovio trabajando de mozo en un restaurante chileno.

"Ella solo me estaba usando y no solo esa vez, sino muchas veces", admitió Angie Jibaja sobre su examiga Tilsa Lozano. Además, la controversial modelo dejó entrever que ella es una persona transparente y no un ser hipócrita.

Beto Ortiz: "¿Te utilizó Tilsa Lozano para tapar su lío con el 'Loco' Vargas?". La ' chica de los tatuajes' dijo que "sí" y que no había sido la primera vez que su examiga la usaba para ciertos beneficios.

La examiga de Tilsa Lozano se quebró al revelar por qué pensó en quitarse la vida en su momento.

Beto Ortiz: "¿Has intentado suicidarte?", "Sí", contestó la polémica modelo, mientras su mejor amiga mostró su molestia frente a la respuesta de la 'chica de los tatuajes'. Angie Jibaja aceptó que es un ser humano y reveló que quiso lanzarse desde el piso 12 del departamento donde vivía, pero no lo hizo gracias a su expareja Bryan.

La modelo aceptó que recayó en su adicción luego que regresara a Perú. Tras su paso por el reality show 'Doble tentación', Angie Jibaja tuvo varios encuentros y la depresión le orilló a sumergirse en las drogas.

Beto: "¿Has consumido cocaína en estos últimos 6 meses?","Sí", respondió Angie Jibaja, quien se quebró en vivo tras admitir su verdad. La 'chica de los tatuajes' admitió que le costó aceptar que necesitaba ayuda de profesionales para su rehabilitación.

Angie Jibaja dejó entrever que tiene cierta cercanía con James Rodríguez. Pese a que no lo admitió, Beto Ortiz insistió en el tema porque la modelo reveló que sigue solo a jugadores que tengan más de 40 millones de seguidores.

La 'chica de los tatuajes' no cree que Paolo Guerrero haya consumido alguna sustancia que le perjudicara a su carrera, pese a que no lo conoce personalmente.

¿Estuviste en el Sweets Hotel con Paolo Guerrero? La polémica modelo reveló que no estuvo ahí. Angie Jibaja dijo que nunca lo vio y que no ha tenido la oportunidad de verlo en persona.

La 'chica de los tatuajes' indicó que le pidió un favor al jugador y este le negó justo cuando ella necesitaba. Angie Jibaja reveló consideró su amistad y nunca pensó que haría caso omiso a su llamado.

¿Te decepcionó Jeffersón Farfán? "Sí", respondió Angie Jibaja frente a la atenta mirada de Beto Ortiz.

La ' chica de los tatuajes' aceptó que pasó la noche con la popular 'Foquita'. Además, Angie Jibaja indicó que le dio un beso a la actual pareja de Ivana Yturbe.

Inició 'El valor de la verdad' y Angie Jibaja responde sobre la invitación que le hizo Paolo Guerrero al Sweets Hotel.

La 'chica de los tatuajes' es consciente de lo que podría pasar si es que habla más de la cuenta en el programa conducido por Beto Ortiz. Angie Jibaja está dispuesta a contarlo todo, incluyendo todo lo que tuvo que pasar antes de ser internada en un centro de rehabilitación y, según el video publicado recientemente en Instagram, podría hablar sobre su polémico paso por el reality show chileno 'Doble tentación'.

"¡Mi verdad me hará libre! Si ustedes pensaban que sabían todo de mí, pero no. Soy una persona real pero como todo el mundo tengo secretos. Una vez más compartiendo con ustedes mis amores. Nada que avergonzarse, ni a mí ni a mis hijos, soy humana y a diferencia de ustedes soy pública", se lee el texto que Angie Jibaja dejó en Instagram.

Por el 'Valor de la verdad' ya pasaron Nicola Porcella y Poly Ávila, quienes estuvieron en la sonada 'fiesta del terror', cuya fecha, donde ocurrieron los hechos, fue la madruga del sábado 26 de enero. Ahora, la siempre controversial 'chica de los tatuajes' hará su aparición en el temido sillón rojo para contarlo todo.

Lo que más ha llamado la atención tras el avance de lo que verán este fin de semana en 'El valor de la verdad' de Latina es que Angie Jibaja hablara sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, además de su severa depresión que le orilló a ser internada en un centro de rehabilitación donde fue tratada. La modelo agradeció a Dios por salir bien del proceso.

Angie Jibaja tuvo fuerte pelea por marcar territorio con su enamorado Felipe en 'Doble tentación'

La 'Chica de los tatuajes' tuvo diferencias con algunas participantes del reality show chileno por sus inseguridades. Felipe, su entonces pareja, era el centro de su vida de Angie Jibaja, quien sorprendía con cada una de sus reacciones que, en más de un momento, la mostraron de cuerpo entero en 'Doble tentación'.

