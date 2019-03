Niurka Marcos a Geraldine Bazán: "ámate un poquito y deja en paz a Gabriel Soto" [VIDEO]

La polémica entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar. Ahora, la actriz cubana Niurka Marca también se sumó a las figuras de la televisión que se refieren a la situación de los ex esposos..

Durante una entrevista para Univisión, la actriz cubana respondió preguntas referidas al mediático divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto; y sin temor se dirigió a la actriz mexicana, de quién además de aconsejarle que tenga "dignidad" resaltó su juventud y lo bella que es.

"Geraldine Bazán como mujer, sin broma ni sarcasmo y con todo respeto de lo más profundo, ya "wey" busca en lo más profundo de tu dignidad, búscate otro hombre, otro galán, otro romance. Eres una mujer joven, bonita", opinó la ex vedette.

"No eres la que volvió loca a Gabriel Soto, quisiste. pero no se te dio, le diste dos hijas y tampoco se te dio, eres hembra, fémina, ámate un poquito más, ese carácter tan divino que tienes, eres una actriz tan selectiva, tan irreverente, con la apariencia tan definida que demuestras, regálale un poquito de eso que les regalas a la actriz que hay en ti, a la mujer", añadió Niurka Marcos.

Pero los consejos de la ex vedette a la actriz mexicana no quedaron ahí, pues también pidió que por favor deje en paz a Gabriel Soto, sobre todos porque debe tener orgullo. "Se llama orgullo, amor propio, déjalo en paz, olvídalo, ignóralo y si te atreve a decir, es que es el padre de mis hijas, tus hijas no tienen precio".

Video del mensaje de Niurka Marcos a Geraldine Bazán

Gabriel Soto e Irina Baeva le piden perdón a Geraldine Bazán