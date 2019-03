Susan Ochoa: “Estos premios le pertenecen a Perú”

Con un puntaje casi perfecto (6.8) y aplaudida por la Quinta Vergara, Susan Ochoa trajo a Perú los dos premios más esperados por los 60 años de Viña de Mar: la Gaviota a mejor canción y la Gaviota de Plata a mejor intérprete. “No lo podía creer. Ya con un premio o con llegar a la final estaba muy contenta”, dijo la chiclayana en el backstage, donde estaban los compositores Eva Ayllón y Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. “Esto es para las personas que no confiaban en ella, así que con mucho amor, se lo dedicamos, por partida doble”, sostuvo la cantante criolla.

La prensa chilena felicitó el triunfo de Ochoa y la abordaron tras la conferencia de prensa. “Muy merecido, Susan. Esperamos que la próxima vez que nos encontremos sea en un recital tuyo. Pediste apoyo al público y respondió”, le dijeron. “Estoy agradecida, se pusieron la camiseta de ‘Ya no más’, que es una canción para la humanidad, una realidad que se vive día a día”, respondió la cantante.

Más tarde envió un emotivo mensaje a Perú y a quienes ‘no durmieron’ para votar por ella durante su presentación, alrededor de la 1 de la mañana (hora de Chile). En la votación del público empató con la ecuatoriana Dayanara Peralta con 5.3. En Facebook, red social en la que cuenta con más de 180 mil seguidores, posteó un video. “Ustedes me han dado esta alegría, gracias por sus aplausos, por ayudarme a crecer. Estas Gaviotas les pertenecen, por ustedes estoy parada en un escenario. A los medios de comunicación que me han brindado todo el respaldo que no me imaginaba. ¿Se dan cuenta que la unión hace la fuerza? Somos un solo corazón. ¡Ya no más!”, dijo entre lágrimas.

Durante la conferencia, Ochoa respondió cuatro preguntas de los medios. “Yo vine con toda la fe del mundo. ¿Qué les diría a los niños artistas? Que hay que seguir nuestros sueños, que no podemos darnos por vencidos”, sostuvo y recordó el maltrato que sufrió de un empresario en Perú, tal como reveló a La República. “En el camino van a encontrar muchos obstáculos, es más, hasta a personas que nos manden a cantar a un karaoke quizá, como me pasó a mí. Pero simplemente me puse de pie y dije: ‘Nadie me va a vencer porque yo sigo con mis sueños, porque los sueños son míos y voy a seguir para alcanzarlos”.

La cantante tiene en agenda la promoción de los sencillos de su primer disco. Por eso en Chile declaró que se trataba de un primer gran paso. “Voy a seguir hasta el infinito, porque son mis sueños y como madre soy también un ejemplo para mis hijos: seguir los sueños hasta alcanzarlos”.

Gian Marco: “Solo era cuestión de tiempo”

Gian Marco Zignago, su coach en ‘La Voz’, le dedicó un extenso post en Facebook. “Lo que viene ahora es voltear la página y continuar. El éxito suele tener algunos espejismos. Recuerda que por más que tengas una gran voz y grandes canciones, mucho depende de tu equipo, de tener un plan, una proyección. Sé tan disciplinada como hasta ahora lo has sido. Cuando fui tu coach en #LaVozPeru yo no hice absolutamente nada, pues tú ya venías con todo lo que ahora tienes. Solo era cuestión de tiempo”. Al cierre de esta edición se esperaba su presentación en la clausura del festival.