Juliana Oxenford sobre Yonhy Lescano: “Tiene suficiente maña”

El último viernes el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano fue denunciado por acoso sexual a una periodista, de quien hasta el momento no se revela públicamente su identidad.

La periodista agredida presentó la denuncia de acoso sexual contra el parlamentario de Acción Popular al Procurador del Congreso.

El futuro de Yonhy Lescano dependerá de lo que decidan en los próximos días las instancias que investiguen la denuncia por acoso sexual que una comunicadora formalizó el viernes en su contra.



Por lo pronto, la Comisión de Ética, a la que pertenece dicho parlamentario, sesionará de manera extraordinaria el próximo martes 5 de marzo para evaluar el caso de Lescano.



Ante este caso más de acoso sexual, la periodista Juliana Oxenford se mostró sorprendida al saber que el congresista de Acción Popular es el responsable de incomodar a una colega.

“Me imaginé a varios pero jamás al congresista @yonhy_lescano en un escándalo de esta naturaleza”, expresó la periodista de Latina en Twitter.

Minutos después de conocer que Yonhy Lescano echó la culpa a su seguridad de manipular su teléfono, Juliana Oxenford cuestionó la veracidad de su declaración.

“Ok, ¿entonces su seguridad le quitó el celular y nunca denunció ? No pues @yonhy_lescano eso ni usted se lo cree. Tiene suficiente experiencia y maña como para saber que esta no es cualquier denuncia y que los chats (que no niega) son contundentes”, tuiteó.

Yonhy Lescano rompió su silencio



El congresista fue entrevistado vía teléfono por un periodista de ATV, quien le preguntó: "¿Usted no está involucrado en ese tema (denuncia de acoso sexual)? La respuesta de Yonhy Lescano fue contundente y reiterativo: "no".