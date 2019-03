¿Ivana Yturbe confesó que no ama a Farfán frente a Mario Irivarren?

Tras su comentado ingreso a ‘Esto es Guerra’, este viernes la modelo Ivana Yturbe volvió a aparecer en el reality juvenil para someterse a las preguntas de los ‘guerreros’ y de los ‘retadores’, entre ellos Mario Irivarren.

Una de las que impactó con su pregunta fue la brasileña Paloma Fiuza, quien le preguntó sobre su estado sentimental a Ivana Yturbe, quien se sentó en el “sillón rojo” del reality juvenil de América Televisión.

“Ivana, ¿hoy por hoy amas a Jefferson Farfán? ¿Dirías: yo te amo?”, manifestó Paloma Fiuza, ante la mirada atenta de sus compañeros y conductores de ‘Esto es Guerra’.

“Yo creo que la palabra ‘te amo’ es súper fuerte. De hecho nosotros recién estamos empezando algo y vamos a ver qué tal nos va”, respondió Ivana Yturbe. “Paso a paso”, acotó.

Minutos después, el chileno Pancho Rodríguez preguntó a la modelo cuándo fue la última vez que te dijeron ‘te amo’. “Ufff”, respondió entre risas la exnovia de Mario Irivarren.

Ivana Yturbe también reveló en “El confesionario” que fue Mario Irivarren quien le dijo ‘te amo’ por última vez.

La que no perdió la oportunidad para preguntar fue Karen Dejo. La bailarina le consultó “basada en las redes sociales” si tiene oficialmente una relación sentimental con el goleador de la selección peruana.

“Si te basas en las redes sociales debes saber que sí, eso no es un secreto. Lo que se ve no se pregunta”, expresó Ivana Yturbe en el “sillón rojo” del reality “Esto es guerra”.



Asimismo, Ivana Yturbe fue consultada por Alejandra Baigorria si anhela casarse algún día, a lo que la novia de Farfán respondió sonriente: “Obviamente, me muero por casarme, por tener una familia enorme. Espero casarme y tener mil hijitos”.