Mario Irivarren arremete contra Ducelia tras hablar de su vida íntima

Mario Irivarren ha sido el centro de cuestionamientos en 'Esto es Guerra', luego del ingreso de Ivana Yturbe en el reality. Ducelia intervino en la aclaración que hizo el capitán de los 'retadores' frente al malentendido que tuvo con su ex.

Mario Irivarrén 'perdió los papeles' al entender que Ducelia Echevarría dijera que él había sido un error en la vida de Ivana Yturbe, la actual pareja de Jefferson Farfán.

"Yo voy a referirme a ti Ducelia...Ya me dijiste poco hombre una vez, en el video acabas de decir: 'no creo que Ivana se equivoque de nuevo'. Yo no considero ser una equivocación, yo tengo un buen concepto de mí... yo no opino de tu vida personal, porque si vamos a entrar en ese campo, yo también podría hablar cosas de ti que no te van a gustar, pero no lo voy hacer porque yo siempre me baso en el respeto", manifestó Mario Irivarren.

Ducelia se quedó callada escuchando la argumentación de Mario Irivarren, mientras Ivana Yturbe no pudo ocultar su incomodidad al oír todo lo que decía el capitán de los 'retadores'.

"No me meto con nadie, no hablo mal de nadie, no le hago daño a nadie y no considero de ningún punto de vista que no soy un error para alguien. Yo contigo no me meto.....relacionado a temas personales y te vas a basar en la confianza, refiérete a ella, al resto de competidores si te lo permiten, pero conmigo te voy a pedir que no, gracias", acotó el participante de 'Esto es Guerra'.

En su defensa, Ducelia intentó hablar de cómo culminó la relación de Mario Irivarren con Ivana Yturbe, pero Mathías Brivio tuvo que intervenir para evitar que las cosas se salgan de control y hablen de sus vidas íntimas en vivo.

'Esto es Guerra': Mario Irivarren arremete contra Ducelia tras decir que él fue un 'error' para Ivana Yturbe