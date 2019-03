Sandra Muente apoyó a rival de Nicole Pillman en Viña del Mar

Aunque no logró clasificar entre los tres finalistas de la categoría folclórica, Nicole Pillman brilló en su segunda presentación en el Festival de la Canción de Viña del Mar y superó el puntaje que logró en su debut.

Tras su performance con la canción “Una misma sangre”, muchos peruanos la felicitaron por su desempeño ante el ‘monstruo’ de la Quinta Vergara. Pero hubo una peruana que decidió dedicarle unas lindas palabras a la rival de Nicole Pillman de la categoría folclórica.

Se trata de la cantante Sandra Muente, quien no dudó en elogiar a Margarita Henríquez, quien cautivó al ‘monstruo’ con “Mi tierra te llora”, canción que quedó entre las tres mejores de su categoría.





“Ay, cómo me he emocionada de verte tan bella y diciendo tan segura que vuelve a algo que siempre será tuyo. La música nunca nos abandona y no hay fronteras para eso, hermanita linda. Te adoro”, manifestó Sandra Muente en una de las publicaciones de la panameña en Instagram.

Margarita Henríquez se hizo conocida cuando, a los 17 años, ganó la tercera versión del programa televisivo Latin American Idol, donde también participaron Nicole Pillman y Sandra Muente.

El comentario de Muente a Henríquez no sorprendió a algunos, pues para nadie es secreto que Sandra y Nicole Pillman no mantienen la mejor de las relaciones. Pero hubo quienes la criticaron por apoyar a cantante que no es peruana.

Viña del Mar 2019: Primera ronda de la categoría folclórica

La noche del último lunes 25 de febrero, la cantante peruana Nicole Pillman mostró una faceta diferente al interpretar “Una misma sangre” en la competencia folclórica, sin embargo no se llevó el mejor puntaje de la primera ronda.



Mientras que para muchos de los seguidores de Nicole Pillman la baladista brilló en el escenario de la Quinta Vergara, otros se mostraron decepcionados por su primera presentación, en la que tuvo 5.4 puntos en promedio parcial (falta conocer los votos de tres miembros del jurado de Viña del Mar 2019).



Estas fueron las primeras puntuaciones:

Benjamín Walker logró 6.6 puntos con “Y arderán”

Margarita Henríquez logró 6.5 puntos con “Mi tierra te llora”

Destino San Javier obtuvo 6.1 puntos con “Justo ahora”

Ch'ila Jatun tuvo 5.5 puntos con “Me cansé de amarte”

Nicole Pillman logró 5.4 puntos con "Una misma sangre"

Grupo Kvrass obtuvo 5.3 puntos con “Que me beses”

Viña del Mar 2019: segunda ronda de la categoría folclórica

El pasado miércoles Nicole Pillman tuvo su segunda y última oportunidad para impresionar al jurado y al público. Aunque logró un mayor puntaje, la peruana no logró un pase a la final que se realizará este jueves 28 de febrero.

Viña del Mar 2019: Final de la categoría folclórica