Andrés Galarza lanzó su disco como solista [VIDEO]

Tras haber lanzado su primer single "Adiós You were the one" en 2018, Andrés Galarza presenta su primer disco como solista acompañado de los músicos Piero Chagua en la batería y Elí Alarcón en la guitarra.

El álbum lleva por título "No lo puedo dejar atrás", single y videoclip del disco, tema que narra el conflicto de una persona joven que descubre tener una orientación sexual distinta en la sociedad peruana.

El disco incluye también la canción "Dime por que", remake del tema más popular de ZFK que contó con la colaboración de Cucho Galarza en bajo, Chachi Galarza en guitarra y Juan Carlos Fernández en batería, teclados y producción.

En esta oportunidad se podrá escuchar al artista endiferentes géneros musicales de su carrera, pasando desde el género reggae hasta llegar a lo que es la fusión del punk, rock y pop.

El nuevo disco ya se encuentra disponible en las plataformas de Spotify y YouTube como Andrés Galarza.