Justin Bieber: ¿El 2019 está siendo un mal año para el canadiense?

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en septiembre de 2018 por civil y ahora el canadiense se encuentra en boca de todos por sus problemas a los que tiene que enfrentar día a día.

Lejos de presumir sus imágenes llenas de amor junto a su esposa Hailey Baldwin, para la revista Vogue, las recientes fotos que circulan de Justin Bieber lo exponen más descuidado, con pelos al viento, la barba desaliñada a medio crecer y una vieja gorra de Los Angeles Lakers.

De acuerdo con la revista People, Justin Bieber estaría atravesando por un tratamiento para superar la depresión que lo sigue desde hace unos años, cuando comenzó a consumir drogas.

¿Sigue los pasos de Selena Gomez? Justin Bieber se habría internado en un centro de rehabilitación por decisión propia: "Llegué a un punto de mi vida en el que me sentía el mejor del mundo:' La gente me ama'. Las drogas pusieron una especie de pantalla entre mí y lo que hacía".

"Estaba en un lugar bastante oscuro. Hubo momentos en que mi equipo de seguridad llegaba por la noche para controlar mi pulso y ver si aún respiraba. Me encontré haciendo cosas de las que estaba muy avergonzado: estaba siendo súper-promiscuo. Creo que llegué a usar Xanax porque me sentía tan avergonzando", expresó Justin Bieber a la revista Vogue.

El esposo de Hailey Baldwin habría recaído en la adicción de drogas y por voluntad propia aceptó que este problema podría dañar su carrera.

A finales de 2017, Justin Bieber decidió cancelar su gira Purpose Tour. Ese fue el primer indicio para dar el siguiente paso a lo que sería un retroceso a sus antiguos vicios.

"Me deprimí mucho en la gira. No he hablado de esto y todavía estoy procesando tantas cosas que no he podido expresar. Me sentí solo. Necesitaba algo de tiempo", reveló el canadiense.

La revista Vogue contó que Justin Bieber y Hailey Baldwin, casados por civil desde septiembre del 2018, tenían proyectado contraer nupcias por lo religioso para este marzo: "La pareja estaba planeando una boda religiosa con amigos y familiares como invitados, aunque por ahora su prioridad es el bienestar del cantante".

Selena Gomez envía mensajes a Justin Bieber para que reciba ayuda profesional