¡Tiene pruebas! Kylie Jenner asegura que Travis Scott le fue infiel [VIDEO]

Mientras la familia Kardashian-Jenner intenta recuperarse del caso de infidelidad por parte de Tristan Thompson a Khloé Kardashian, un nuevo caso de traición llama la atención de la prensa rosa, donde la afectada es Kylie Jenner.

Así es, un nuevo escándalo amoroso ha sacudido a la famosa familia de Estados Unidos. Tal y como ha publicado el portal TMZ, Kylie Jenner acusa a Travis Scott de haberla engañado.

La noticia se dio a conocer en la noche del jueves 28 de febrero luego que el rapero anunciara que se había visto obligado a postergar su concierto en la ciudad neoyorkina de Búfalo porque estaba enfermo.

"Lamento no poder actuar esta noche. No me siento bien. Lo reprogramamos al 10 de marzo, todos los billetes son válidos. Nos vemos pronto", escribió el famoso rapero en su cuenta oficial de Twitter.

Según el portal TMZ, la pareja habría tenido una fuerte discusión después de que Kylie Jenner asegurara que tenía "pruebas" que demostraban su traición y Travis prefirió quedarse en Los Ángeles para intentar arreglar las cosas.

Sin embargo, el representante del artista se ha encargado de desmentir estas informaciones y también ha negado rotundamente que le haya sido infiel: "No es cierto. Canceló su concierto de esta noche porque está indispuesto".

Por su parte, los más cercanos a Kylie Jenner prefieren guardar silencio y no pronunciarse al respecto, aunque no sería de extrañar que la estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians' lanzara algún mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 128 millones de seguidores.

Kylie Jenner y Jordyn Woods se distanciaron tras caso de infidelidad

